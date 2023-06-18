شكرا لقرائتكم خبر عن وفقا للخبراء: 7 زيوت صحية للقلب ولا ترفع الكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ووفقا لخبراء الصحة هناك 7 زيوت طبخ "صحية للقلب" لاستخدامها إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول، وما يجب تجنبه زيوت ودهون طهي معينة لأنها يمكن أن ترفع نسبة الكوليسترول بشكل كبير، فعلى الرغم من أنه قد لا يسبب أى مشاكل فى البداية، إلا أنه يتراكم بمرور الوقت ما يؤدى لانسداد بالشرايين.



العصفر

ووفقا لما ذكره موقع Daily Express ، فإن هذا أمر خطير لأن الأوعية الدموية المسدودة يمكن أن تؤدى للنوبات القلبية والسكتات الدماغية .

وقال الموقع، عادة ما يحدث هذا الانسداد بسبب عادات نمط الحياة بما فى ذلك عدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ، والتدخين وتناول الكحول، موضحا أن النظام الغذائي وزيادة الوزن أيضًا عاملان رئيسيان.

وتوضح مؤسسة القلب البريطانية أن "الدهون المشبعة والمتحولة دهون غير صحية، ويمكنها رفع مستوى الكوليسترول "الضار" فى الدم .

يقول معهد القلب في المملكة المتحدة، إن الدهون غير المشبعة أكثر صحة للقلب، موضحا أن هناك أنواعامختلفة من الدهون غير المشبعة المعروفة باسم الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة، وتؤدي وظائف مختلفة في الجسم.

وتوجد الدهون غير المشبعة فى الأطعمة النباتية والأسماك الزيتية، وعادة ما تكون سائلة في درجة حرارة الغرفة.

توصي الجمعية الخيرية بـ 7أنواع من زيت الطهو لأنها تحتوى على دهون غير مشبعة لاستخدامها بدلاً من الزبدة أو زيت جوز الهند أو زيت النخيل.

وتشمل هذه الأنواع ما يلى:

زيت عباد الشمس



الزيت المستخلص من نبات القرطم أو ما يطلق عليه العصفر

زيت نبات القرطم "العصفر"

زيت بذور اللفت

زيت الزيتون

زيت الفول السوداني

زيت الجوز

زيت الذرة

تشمل الأطعمة الأخرى التي تحتوي على الدهون غير المشبعة ما يلي:

المكسرات والبذور

الأفوكادو

الأسماك الزيتية مثل الرنجة والماكريل والسلمون والسلمون المرقط.

تضيف جمعية القلب البريطانية أحد أنواع الدهون غير المشبعة المفيدة بشكل خاص لك وهى دهون أوميجا 3، وهو النوع الموجود في الأسماك الزيتية.