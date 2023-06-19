شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة يجب تجنبها عند الشعور بالغضب.. منها السكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العلاقة بين عواطفنا والأطعمة التي نستهلكها لا يمكن إنكارها، مثلما يمكن لبعض الأطعمة أن ترفع من روحنا وتعزز الحالة المزاجية ، فهناك أيضًا أطعمة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المشاعر السلبية مثل الغضب، من الضروري أن نكون على دراية بخياراتنا الغذائية، وإليك الأطعمة التي يجب تجنبها عندما تشعر بالغضب والتوتر، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

يجب أن تدرك أن الطعام الذي تتناوله عندما تكون تحت الضغط يملأك عقليًا وليس جسديًا ، الأكل أثناء الغضب يؤدي إلى الإفراط في الطعام ، وهي ليست عادة صحية، قد يؤدي ذلك إلى حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والانتفاخ والارتجاع الحمضي، بصرف النظر عن الشراهة في الأكل ، يجب أن تضع في اعتبارك أيضًا ما تأكله في أوقات التوتر والغضب.

6 أطعمة يجب تجنبها عند الغضب1. المنشطات

يمكن للأطعمة والمشروبات التي تحتوي على منبهات مثل الكافيين - القهوة ومشروبات الطاقة والشاي الأسود وبعض المشروبات الغازية - أن تزيد من المشاعر وتحفز الجهاز العصبي، هذا يمكن أن يزيد من مشاعر القلق والأرق والتهيج، يمكن أن يتداخل الكافيين أيضًا مع أنماط نومك ، مما قد يؤثر بشكل أكبر على مزاجك.

2. الأطعمة السكرية

يمكن أن تؤدي الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر ، بما في ذلك الحلوى والشوكولاتة والمشروبات السكرية والحلويات ، إلى تقلبات سريعة في مستويات السكر في الدم، يمكن أن يؤدي هذا إلى تعطل الطاقة وتقلبات المزاج والشعور بالتهيج، يمكن أن يؤثر استهلاك السكر المفرط سلبًا على صحتك العامة.

3. الأطعمة المصنعة أو السريعة

غالبًا ما تحتوي هذه الأنواع من الأطعمة على مستويات عالية من الدهون غير الصحية والإضافات والمواد الحافظة، يمكن أن تساهم في حدوث التهاب في الجسم وتعطيل توازن الناقلات العصبية ، مما قد يؤثر على حالتك المزاجية والعاطفية، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة المصنعة والسريعة بانتظام إلى الشعور بالخمول وانخفاض الطاقة ، مما قد يؤدي إلى تفاقم الغضب.

4. الأطعمة الحارة

يمكن أن تسبب الأطعمة الغنية بالتوابل زيادة مؤقتة في درجة حرارة الجسم وقد تؤدي إلى استجابة جسدية مشابهة لرد فعل "القتال أو الهروب"، يمكن أن يؤدي هذا إلى تكثيف مشاعر الغضب أو التوتر لدى بعض الأفراد، بالإضافة إلى ذلك ، قد تسبب الأطعمة الحارة عدم الراحة في الجهاز الهضمي ، مما قد يساهم في زيادة الشعور بالإحباط أو الانزعاج.

5. كميات مفرطة من الكربوهيدرات المصنعة

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة ، مثل الخبز الأبيض والمكرونة والمعجنات ، يمكن أن تسبب ارتفاعًا سريعًا وهبوطًا في مستويات السكر في الدم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقلب المزاج ، والتهيج ، وانخفاض الاستقرار العاطفي ، مما يؤدي إلى تفاقم الغضب.