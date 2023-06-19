شكرا لقرائتكم خبر عن 9 فوائد صحية لـ شاي إكليل الجبل تجعله إكسير الصباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاي إكليل الجبل "روزمارى"، وهو مزيج منعش يحمل المفتاح لفتح عدد لا يحصى من الفوائد لعقلك وجسدك وروحك، من خلال تناول كوب منعش من الشاي المنقوع بإكليل الجبل أول شيء في الصباح، يمنحك النشاط طوال اليوم ، وإليك فوائده الصحية وفقًا لما نشره موقع "healthshots".

الفوائد الصحية لشاي إكليل الجبل 1. خصائص مضادة للأكسدة

إكليل الجبل غني بمضادات الأكسدة، مثل حمض الروزمارينيك وحمض الكرنوسيك وحمض الكافيين، تساعد مضادات الأكسدة في مكافحة الإجهاد التأكسدي الذي تسببه الجذور الحرة في الجسم، ما يقلل من تلف الخلايا والالتهابات.

2. يحسن الهضم

قد يساعد شرب شاي إكليل الجبل على الهضم عن طريق تحفيز إنتاج الإنزيمات الهضمية وتدفق الصفراء، يمكن أن يدعم ذلك تكسير الطعام، ويعزز امتصاص العناصر الغذائية، ويخفف الأعراض مثل الانتفاخ وعسر الهضم.

3. أفضل لوظيفة المخ

تشير بعض الأبحاث إلى أن إكليل الجبل قد يكون له فوائد معرفية، تم ربط استنشاق رائحة إكليل الجبل بتحسين الذاكرة واليقظة، في حين أن شربه قد لا يكون له نفس التأثير المباشر ، فإن الخصائص المضادة للأكسدة و الالتهابات في إكليل الجبل يمكن أن تسهم في صحة الدماغ.

4. الآثار المضادة للالتهابات

يرتبط الالتهاب المزمن بحالات صحية مختلفة ، بما في ذلك أمراض القلب والسكري وأنواع معينة من السرطان، يحتوي إكليل الجبل على مركبات لها خصائص مضادة للالتهابات ، مما قد يساعد في تقليل الالتهاب في الجسم وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض ذات الصلة.

5. يقوي جهاز المناعة

تشتهر إكليل الجبل بخصائصها المضادة للميكروبات، والتي قد تساعد في دعم نظام المناعة الصحي، قد يساعد شرب شاي إكليل الجبل في محاربة بعض مسببات الأمراض وتقوية دفاعات الجسم.

6. يحافظ على رطوبتك

البقاء رطبًا بشكل كافٍ أمر بالغ الأهمية للصحة العامة، يمكن أن يكون شرب الشاي المنقوع بإكليل الجبل طريقة منعشة ولذيذة لزيادة تناول الشاي، ما يساعد أيضًا على تعزيز الترطيب ودعم وظائف الجسم المختلفة.

7. صحي لمشاكل العين

تم العثور على مادة كيميائية تحدث بشكل طبيعي في عشبة إكليل الجبل الشائعة لحماية العين من الضمور البقعي وأمراض العيون الأخرى ، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة طب العيون الاستقصائية والعلوم البصرية ، فإن هذه العشبة لها تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة معروفة أيضًا بتحسين البصر.

8. يقلل من مخاطر الاصابة بالسرطان

إكليل الجبل غني بالكارنوسول ، وهو مادة كيميائية نباتية يمكنها إبطاء نمو الخلايا السرطانية ، وتقوية وظائف المناعة ، والحد من إنتاج الهرمونات المرتبطة بالسرطان ، والعمل كمضاد للأكسدة ، وفقًا للمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان (AICR)

9. يساعد على خفض نسبة السكر في الدم

يساعد إكليل الجبل في تنظيم مستويات السكر في الدم. يمكن أن تساعد مركباته النباتية في إبطاء امتصاص السكر في الأمعاء، ما يساعد في منع ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد الوجبات.