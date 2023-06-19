شكرا لقرائتكم خبر عن للعناية بالبشرة.. جربى 4 أقنعة للقهوة هتساعدك لإزالة "تان" الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما نتعرض بدون حراسة لأشعة الشمس فوق البنفسجية، فإن الحصول على تان أمر لا مفر منه، يميل الجلد إلى زيادة إنتاج الميلانين عند تعرضه لأشعة الشمس في بعض الأحيان، يكون التراكم أكثر في مناطق معينة من الجلد، ما يؤدي إلى فرط التصبغ، بالإضافة لمشاكل الجلد الأخرى مثل حب الشباب وحروق الجلد والتجاعيد ، يأتي الواقي من الشمس كمنقذ لأنه يبطئ تخليق الميلانين، ولكن حتى لو فشلت طبقات الواقي من الشمس في حماية بشرتك من السمرة، فإن القهوة هي المكون السحري الذي تحتاجه بشرتك، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

فوائد القهوة للعناية بالبشرة لإزالة سمرة الشمس

القهوة منتج طبيعي ومتوفر بسهولة وله خصائص عالية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، إنه مقشر جيد ، يمكن استخدام حبوب البن المطحونة ومسحوق القهوة كعلاج طبيعي لتقليل الاسمرار.

تحتوي القهوة على حمض الكلوروجينيك ، وهو مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة والبكتيريا، مضادات الأكسدة هي عوامل تحارب الأضرار البيئية والجذور الحرة المسؤولة عن شيخوخة الجلد، يساعد عمل التقشير الذي تقوم به القهوة على إزالة خلايا الجلد الميتة من الطبقة العليا من البشرة وبالتالي تقليل السمرة والتصبغ.

أقنعة القهوة التي تصنعها بنفسك لإزالة السمرة 1. ماسك القهوة والعسل

اخلطي ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة مع ملعقة كبيرة من العسل واخلطيهما جيدًا، ضعيه على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة. بعد ذلك، اغسله.

2. ماسك القهوة والحليب

اخلطي 1 ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة مع 1-2 ملاعق كبيرة من الحليب ، وضعي المعجون، اغسله بعد 10-15 دقيقة.

3. ماسك جل القهوة والصبار

يمكن خلط مسحوق القهوة مع هلام الصبار في أجزاء متساوية وتطبيقه بالتساوي على الوجه بالكامل، اترك العجينة لمدة 15-20 دقيقة، واغسلها بالماء البارد.

4. ماسك القهوة والسكر والزيت

خذ نصف كوب من البن المطحون الخشن ونصف كوب من السكر البني وربع كوب من زيت جوز الهند و 2 ملاعق كبيرة من الماء، امزج المكونات المذكورة أعلاه لتشكيل مقشر وتدليك برفق على بشرتك لمدة 1-2 دقيقة ثم اغسلها بالماء البارد، استخدم هذا المقشر مرة واحدة في الأسبوع.