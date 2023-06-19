شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح للحفاظ على صحة الكبد والوقاية من مضاعفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الكبد عضوًا أساسيًا مسؤولاً عن الوظائف المختلفة في الجسم، بما في ذلك إزالة السموم والتمثيل الغذائي وتخزين العناصر الغذائية، العناية بالكبد أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من أمراض الكبد.

فيما يلي بعض النصائح البسيطة لمساعدتك في الحفاظ على صحة الكبد وفقا لموقع " everydayhealth":

نصائح للحفاظ على صحة الكبد للوقاية من أمراض الكبد 1. الحفاظ على نظام غذائي متوازن

يلعب النظام الغذائي المتوازن دورًا مهمًا في صحة الكبد، أدخل الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون في وجباتك، قلل من تناول الأطعمة المصنعة والدهون المشبعة والمشروبات السكرية، لأنها يمكن أن تسهم في تلف الكبد بمرور الوقت.

2. ممارسة الرياضة بانتظام

إن ممارسة النشاط البدني المنتظم لا يفيد صحتك العامة فحسب، بل يساعد أيضًا في الحفاظ على كبد صحي، تساعد التمارين المنتظمة في التحكم في الوزن وتقليل الترسبات الدهنية في الكبد وتحسين وظائف الكبد، ممارس التمارين متوسطة الشدة لمدة 30 دقيقة على الأقل في معظم أيام الأسبوع.

3. تجنب السلوكيات المحفوفة بالمخاطر

يمكن أن تعرض بعض الأنشطة الكبد للخطر، يزيد استخدام العقاقير عن طريق الوريد ، والجنس غير المحمي ، ومشاركة الإبر من فرص الإصابة بالتهاب الكبد B و C ، مما قد يتسبب في تلف الكبد الشديد.

4. التطعيمات

يمكن أن تحميك التطعيمات من العديد من الأمراض المرتبطة بالكبد ، بما في ذلك التهاب الكبد A و B. استشر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول التطعيم ضد هذه الفيروسات ، خاصة إذا كنت معرضًا لخطر أكبر بسبب السفر أو العمل أو الظروف الصحية الأساسية.

5. الحد من استخدام الأدوية

يمكن أن يكون لبعض الأدوية، بما في ذلك الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والأدوية الموصوفة، آثارًا ضارة على الكبد، اتبع الجرعة الموصى بها وتجنب الاستخدام المفرط أو المطول للأدوية ، ما لم يتم وصفها من قبل أخصائي الرعاية الصحية. استشر طبيبك أو الصيدلي دائمًا حول مخاطر الكبد المحتملة المرتبطة بأي أدوية تتناولها.

6. إدارة الحالات المزمنة

يمكن أن تساهم بعض الحالات المزمنة ، مثل السمنة والسكري وارتفاع الكوليسترول ، في الإصابة بأمراض الكبد، اتخذ خطوات لإدارة هذه الحالات بشكل فعال ، بما في ذلك اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام وتناول الأدوية الموصوفة وفقًا لتوجيهات مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

7. إجراء فحوصات منتظمة

تعد الفحوصات الدورية واختبارات وظائف الكبد ضرورية للكشف المبكر عن مشاكل الكبد، إذا كان لديك تاريخ عائلي للإصابة بأمراض الكبد أو أي عوامل خطر، فاستشر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لتحديد جدول الفحص المناسب.

العناية بالكبد أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة المثلى، باتباع هذه النصائح البسيطة ، يمكنك دعم وظائف الكبد وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الكبد والتمتع بحياة أكثر صحة، تذكر أن الوقاية خير من العلاج دائمًا عندما يتعلق الأمر بصحة الكبد.