شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من مشكلات التنفس.. 5 علاجات منزلية فعالة منها الثوم والزنجبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر العديد من حالات الالتهاب المزمنة السائدة ، مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية ، كمصدر قلق رئيسي للصحة العامة، يمكن أن يساعد استخدام المكونات المضادة للالتهابات من الطب البديل " الأيورفيدا "في تقليل مشاكل التنفس المتكررة ومع ذلك، هناك حاجة بالتأكيد إلى إرشادات الخبراء لفهم المكون الذي يلعب دورًا في إدارة صعوبات التنفس بين المرضى، تتطلب الأمراض الالتهابية تناول مكونات ذات طبيعة مضادة للالتهابات، وفقا لما نشره موقع "timesofindia".

الثوم والكركمين

الثوم والكركمين من المكونات التي تمتلك خصائص مضادة للالتهابات وتساعد في إذابة المخاط الذي يسبب الربو، نظرًا لكونها ساخنة بطبيعتها ، فإن هذه المكونات عند تناولها تتلامس مع احتقان المخاط ذو الطبيعة الباردة وتذيبه ، مما يقلل الالتهاب وينتج عنه ممر واضح للممرات الهوائية في الرئة ، مما يؤدي في النهاية إلى حل صعوبات التنفس لمرضى الربو، يمكن لمرضى الربو تناول هذه المكونات على شكل زيت وكبسولات وأقراص من بين طرق أخرى مختلفة.

الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على بعض التوابل التي لا تساعد فقط على إزالة المخاط من الحلق ولكنها تعمل أيضًا على تلطيف التهيج أو الحكة التي يعاني منها مريض الربو، المكونات الموجودة في الزنجبيل تعمل على استرخاء العضلات الملساء في مجرى الهواء (ASM). إنه طعام تقليدي خارق وقد استخدم في العديد من الأدوية والعلاجات لأكثر من 5000 عام.

الريحان

وهو عشب شائع في الأيورفيدا ومتوفر في الغالب في كل منزل ، يحتوي على صفات مضادة للالتهابات والفيروسات والبكتيريا التي لا تساعد فقط في مكافحة الالتهابات ولكنها تساعد أيضًا في تعزيز قوة الجهاز التنفسي للجسم، أنها غنية بمضادات الأكسدة مثل الزنك وفيتامين ج ، واستهلاك الريحان مع الشاي أو عصير أوراق الريحان مع العسل يمكن أن يساعد في إراحة المرضى الذين يعانون من الربو والتهاب الشعب الهوائية والإنفلونزا والسعال والبرد.

كالمج

Kalmegh هو مكون آخر من مكونات الايورفيدا التي تدعم علاج العديد من أمراض الجهاز التنفسي حيث أنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات ومضادات الأكسدة ومضادة للبكتيريا ومحفزة للمناعة.