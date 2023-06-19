شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تدل على تدهور صحة الكلى.. منها انتفاخ حول العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الضروري الخضوع لاختبار أمراض الكلى كل عام إذا كنت مصابًا بداء السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو لديك تاريخ عائلي من الفشل الكلوي، أو إذا كان عمرك أكبر من 60 عامًا وكنت معرضًا لخطر الإصابة بأمراض الكلى، وإليك بعض المؤشرات المحتملة التي تشير إلى احتمال إصابتك بمرض في الكلى ، وفقا لما نشره موقع "timesofindia".

بشرتك جافة

وظائف الكلى السليمة واسعة النطاق، فهي تساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء ، والحفاظ على صحة العظام ، وإزالة النفايات والسوائل الزائدة من الجسم ، والحفاظ على المستوى المناسب من المعادن في الدم ، والمساعدة في إنتاج خلايا الدم الحمراء، عندما تكون الكلى غير قادرة على الحفاظ على التوازن الصحيح للمعادن والعناصر الغذائية في دمك ، يمكن أن يصاحب مرض الكلى الحاد في كثير من الأحيان أمراض المعادن والعظام ، والتي يمكن أن تظهر على شكل جلد جاف وحكة.

الرغبة الشديدة في التبول

قد تشير الحاجة إلى التبول بشكل متكرر ، خاصة في الليل ، إلى مرض كلوي، قد تنجم الرغبة المتزايدة في التبول عن تلف مرشحات الكلى، قد يشير هذا أحيانًا أيضًا إلى التهاب المسالك البولية أو تضخم البروستاتا عند الذكور.

انتفاخ حول عينيك

من المؤشرات المبكرة على تعرض مرشحات الكلى للخطر والسماح للبروتين بالهروب إلى البول ، وهو وجود البروتين في البول، قد تفرز الكليتان الكثير من البروتين في البول بدلاً من تخزينه ، ولهذا السبب قد يكون لديك انتفاخ حول عينيك.

انتفاخ في الكاحلين والقدمين

قد تتورم قدميك وكاحليك نتيجة احتباس الملح الناتج عن ضعف وظائف الكلى، بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون التورم في الأطراف السفلية من أعراض أمراض القلب أو أمراض الكبد أو مشاكل أوردة الساق المزمنة.

شهيتك ضعيفة

لا ينبغي تجاهل الشعور بالجوع رغم ساعات العمل الطويلة، هذا عرض منتشر نسبيًا ، ولكن قد يكون أحد الأسباب تراكم السموم الناتجة عن ضعف وظائف الكلى