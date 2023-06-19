شكرا لقرائتكم خبر عن ما مقدار الكريم الواقى من الشمس للوقاية من سرطان الجلد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حين أن التعرض لأشعة الشمس له فوائد صحية معينة، مثل زيادة مستويات فيتامين (د) لديك، فهناك أيضًا بعض المخاطر، حيث يرتبط التعرض للشمس في كثير من الأحيان بالخطر المدمر للإصابة بسرطان الجلد، يمكن حماية الجلد باستخدام واقي الشمس، يستخدم غالبية الأفراد واقي الشمس بشكل رقيق للغاية ، مما يقلل من الحماية، يجب استخدام ستة إلى ثمانية ملاعق كبيرة لتغطية جذع شخص بالغ، وفقًا لما نشره موقع "timesofindia".

كيف تقيس الكمية المناسبة من واقي الشمس؟

يستخدم بعض الأشخاص أسلوب الإصبعين لمساعدتهم على تصور ذلك، يتم استخدام إصبعين لوضع الواقي من الشمس على مناطق من الجسم، بدءًا من وجهك ورقبتك، ثم ذراعيك، وظهرك، وصدرك، وبطنك، وقدمك. عند وضع الرذاذ، يجب أن تفعل ذلك حتى تحصل البشرة بأكملها على لمعان متساوٍ.

كم مرة يجب استخدام واقي الشمس؟

يجب عليك وضع واقٍ من الشمس لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل الخروج وإعادة وضعه كل ساعتين ، وكذلك على الفور بعد السباحة أو التعرق.، يجب ألا يجعلك عامل الحماية من الشمس العالي تشعر أنك غير محمي لأنه لن يمنعك من الحرق، لا يشير عامل الحماية من الشمس إلى عدد المرات التي يجب أن تعيد فيها وضع الكريم الواقي من الشمس، تحجب واقيات الشمس عالية الحماية من الشمس SPF بشكل هامشي المزيد من الأشعة فوق البنفسجية ، لكن لا توفر أي منها حماية بنسبة 100٪.

كيف تختار واقي الشمس المناسب؟

ابحث عن واقي من الشمس واسع الطيف ، سواء كان كيميائيًا أو عضويًا ، للتأكد من أنك محمي من أشعة UVA و UVBيجب استخدام واقيات الشمس الحديثة لأنها توفر حماية من الأشعة تحت الحمراء (IR) أيضًا، يكمن الاختلاف في مقدار البطء الذي ستحرقه إذا لم تستخدم أي واقي من الشمس لذلك ، إذا كنت ترتدي SPF 50 ، يجب أن تتوقع أن الحرق سيستغرق 50 مرة أكثر مما لو كنت لا ترتدي شيئًا على الإطلاق.

ما هو عامل الحماية من الشمس (SPF) الذي يجب استخدامه كحد أدنى؟

SPF 30 هو العامل الأدنى الذي يجب استخدامه ، ينصح باستخدام SPF 30 على الأقل لحماية نفسك. SPF 50 هو الأكثر نصيحة، يوصى بارتداء قبعة، شكل من أشكال الظل، وتجنب شمس الظهيرة.

القواعد الغذائية للوقاية من سرطان الجلد

ينصح العديد من الأطباء بإدراج مضادات الأكسدة بما في ذلك أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين C و E و A والزنك والسيلينيوم وبيتا كاروتين (الكاروتينات) والليكوبين والبوليفينول في نظامك الغذائي للمساعدة في الوقاية من سرطان الجلد