شكرا لقرائتكم خبر عن توقف التنفس أثناء النوم.. كيفية تقليل المخاطر لتحسين صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون الشخير بصوت عال مزعج، لكن هل تعلم أنه يمكن أن يهدد الحياة؟ يُعزى هذا إلى حالة تسمى توقف التنفس أثناء النوم، والتي يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة في القلب، الخبر السار هو أن انقطاع النفس النومي يمكن الوقاية منه في بعض الأحيان، خاصة في الحالات التي يحدث فيها بسبب السمنة.

ما توقف التنفس أثناء النوم؟

OnlyMyHealth توقف التنفس أثناء النوم، هى حالة خبيثة تعطل نومنا، يشكل تهديدًا دائمًا وغير ملحوظ في كثير من الأحيان على صحتنا العامة، يتميز بانقطاع التنفس المتكرر أثناء النوم ويتجلى في شكلين متميزين هما توقف التنفس أثناء النوم المركزي (CSA) وتوقف التنفس أثناء النوم (OSA)

وجدت دراسة نشرت في مجلة لانسيت للطب التنفسي أن انقطاع النفس الانسدادي النومي هو اضطراب تنفس شائع مرتبط بالنوم .

التعرف المبكر على علامات توقف التنفس أثناء النوم أمر بالغ الأهمية للتدخل في الوقت المناسب، ومع ذلك ، تشمل المؤشرات الشائعة التي تعمل كعلامات منبهة ما يلي:

الشخير المزعج

نوبات ضيق التنفس المرصودة

صداع الصباح

فم جاف

نعاس مفرط أثناء النهار

صعوبة في التركيز

عدم الاستقرار العاطفي

اجراءات وقائية

إذا تُرك دون علاج ، يمكن أن يؤدي انقطاع النفس أثناء النوم إلى عواقب وخيمة ، مثل ارتفاع ضغط الدم ، والسكتة الدماغية ، واضطراب نظم القلب ، وفشل القلب ، والسكري ، واضطرابات الصحة العقلية.

لحسن الحظ ، هناك إجراءات وقائية يمكن أن تحمينا من انقطاع النفس أثناء النوم. إن تحديد ومعالجة الأسباب الجذرية ، مثل الاستئصال الجراحي للوزتين أو اللحمية ، أو علاج الأسباب المركزية ، أو استخدام أجهزة تقدم الفك السفلي ، يمكن أن يوفر الراحة ".

يمكن أن تحدث تعديلات نمط الحياة فرقًا كبيرًا أيضًا. وتشمل هذه:

تمرين منتظم

إدارة الوزن

الامتناع عن الكحول والمهدئات

الاقلاع عن التدخين

توقف التنفس أثناء النوم وصحة القلب

أحد أكثر الجوانب المقلقة لانقطاع التنفس أثناء النوم هو تأثيره الكبير على صحة القلب، على الرغم من أن الباحثين يبحثون بنشاط في العلاقة المعقدة بين توقف التنفس أثناء النوم وأمراض القلب والأوعية الدموية ، إلا أن الارتباط الذي لا يمكن إنكاره بين الاثنين واضح."

وفقًا لمؤسسة النوم ، فإن المرضى الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم معرضون لخطر الإصابة باضطراب نظم القلب بمقدار 2-4 مرات أكثر من أولئك الذين لا يعانون من هذه الحالة. بالإضافة إلى ذلك ، يزيد انقطاع النفس النومي من خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 140٪ وخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 30٪.

توقف التنفس أثناء النوم يضع الجسم تحت ضغط هائل ، مما يحرمه من الأكسجين الأساسي ويحدث فسادًا في نظام القلب والأوعية الدموية، التنشيط المتكرر للجهاز العصبي السمبثاوي ، الذي يشبه الاستجابة المستمرة للقتال أو الهروب ، يرفع معدل ضربات القلب وضغط الدم ويضيق الأوعية الدموية.

في مواجهة هذا الخصم الصامت ، يصبح الإدراك أقوى حليف لنا، ومن خلال التعرف على العلامات، واعتماد الإجراءات الوقائية ، والحفاظ على صحة القلب، يمكننا التحرر من قبضة توقف التنفس أثناء النوم.