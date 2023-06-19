شكرا لقرائتكم خبر عن لا تفرط في تناول المانجو يمكن أن يكون لها 7 آثار جانبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجلب وصول الصيف معه توقع الانغماس في بهجة المانجو اللذيذة والعصرية، لذا استحوذت المانجو المعروفة باسم "ملك الفواكه" على قلوب وبراعم التذوق لدى الناس في جميع أنحاء العالم.

في حين أن المانجو تقدم العديد من الفوائد الصحية، فمن الأهمية تناولها باعتدال وأن تكون على دراية بالآثار الجانبية المحتملة التي يمكن أن تنشأ عن الإفراط في تناول الطعام.

سوف نستكشف المعلومات الغذائية للمانجو ونلقي الضوء على 7 آثار جانبية يمكن أن تحدث عندما تفرط في تناول هذه الفاكهة اللذيذة وفقا لموقع "onlymyhealth"

المعلومات الغذائية للمانجو

المانجو ليس فقط علاجًا لذيذًا ولكنه أيضًا مصدر غني بالفيتامينات والمعادن والألياف، وهي غنية بفيتامين ج وفيتامين أ وفيتامين هـ والبوتاسيوم والألياف الغذائية، يوفر 100 جرام من المانجو ما يقرب من 60-70 سعرة حرارية ، مما يجعلها فاكهة منخفضة السعرات الحرارية نسبيًا مقارنة بالفواكه الاستوائية الأخرى.

الآثار الجانبية للإفراط في تناول المانجو 1. مشاكل في الجهاز الهضمي

الإفراط في تناول المانجو يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي ، ويرجع ذلك أساسًا إلى محتواها العالي من الألياف." تناول الكثير من الألياف يمكن أن يسبب الانتفاخ والغازات وتشنجات في البطن وحتى الإسهال. وأضافت أنه من الضروري تناول المانجو باعتدال ، خاصة إذا كان لديك تاريخ من سوء الهضم.

2. زيادة الوزن

على الرغم من انخفاض السعرات الحرارية، فإن الإفراط في تناول المانجو يمكن أن يساهم في زيادة الوزن، بسبب نكهتها الحلوة يمكن أن تجعل من السهل استهلاك كميات كبيرة، مما يؤدي إلى زيادة تناول السعرات الحرارية. الاعتدال هو مفتاح الاستمتاع بالمانجو دون تخريب أهداف إدارة الوزن.

3. ردود الفعل التحسسية

الإفراط في تناول المانجو يمكن أن يزيد من احتمالية إثارة رد فعل تحسسي يتميز بأعراض مثل الحكة، والتورم، وخلايا النحل، أو حتى الحساسية المفرطة في الحالات الشديدة، إذا كنت تعاني من أي أعراض سلبية بعد تناول المانجو ، فاطلب العناية الطبية على الفور.

4. ارتفاع السكر في الدم

يحتوي المانجو على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع ، مما يعني أنه يمكن أن يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم عند تناوله بكميات زائدة، يمكن أن يكون هذا مشكلة للأفراد المصابين بداء السكري أو أولئك الذين يقاومون الأنسولين، ينصح بتناولها بعد التمرين أو النشاط البدني لأنه سيساعد في ملء احتياطي الجليكوجين وتقليل تأثير ارتفاعات الأنسولين.

5. سمية فيتامين أ

تعتبر المانجو مصدرًا ممتازًا لفيتامين أ ، ولكن الاستهلاك المفرط يمكن أن يؤدي إلى زيادة كمية هذه المغذيات في الجسم ، مما يؤدي إلى حالة تسمى فرط الفيتامين أ، تشمل أعراض التسمم بفيتامين أ الدوخة والغثيان وعدم وضوح الرؤية وحتى تساقط الشعر.

6. التداخل في الأدوية

المانجو تحتوي على مركبات تسمى فورانوكومارين ، والتي يمكن أن تتداخل مع بعض الأدوية، خاصة تلك التي يتم استقلابها عن طريق الكبد، إذا كنت تتناول أدوية مثل الستاتين أو مضادات الهيستامين ، فاستشر طبيبك لتحديد ما إذا كان استهلاك المانجو يمكن أن يشكل أي مخاطر أو يتطلب تعديلات في الجرعات.

7. تهيج الفم

يحتوي قشر المانجو على مادة تسمى urushiol ، والتي توجد أيضًا في اللبلاب السام والبلوط السام، قد يعاني بعض الأفراد من تهيج أو إحساس بالحكة في أفواههم أو في شفاههم بعد تناول المانجو، وخلص إلى أن تقشير المانجو وغسلها جيدًا يمكن أن يساعد في تقليل هذه المخاطر.