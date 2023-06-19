شكرا لقرائتكم خبر عن يا رايحين للنبى الغالى.. 10 نصائح للبقاء بصحة جيدة أثناء أداء فريضة الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم ملايين المسلمين بأداء فريضة الحج كل عام ، والبقاء بصحة جيدة وقوة خلال الرحلة التي تتطلب جهداً بدنياً أمر بالغ الأهمية، يتطلب الحفاظ على الطاقة والقوة الجسدية أثناء الحج اتخاذ بعض احتياطات السلامة، وإليك أهم النصائح الأساسية حول كيفية حماية نفسك من المشكلات الصحية الثلاث المتكررة التي قد يواجهها الحجاج ، أو أي شخص يشارك في رحلة تتطلب جهداً بدنياً: العدوى والتسمم الغذائي والسكتات الدماغية، وفقا لما نشره موقع "english.alarabiya".

الأمراض المرتبطة بالحرارة

الماء دائمًا هو أفضل شكل من أشكال السوائل ، ويجب أن تشربه بكثرة، يزيد كل من الطقس الحار والنشاط البدني من احتياجاتك من الماء ، لذلك من الأفضل أن تتناول 8-10 أكواب من الماء يوميًا.

ضربات الشمس شائعة جدًا أيضًا ، لذلك من الضروري تجنب أشعة الشمس المباشرة لساعات طويلة، إذا كنت تعاني من أعراض قشعريرة وصداع ودوار وغثيان ، فانتقل إلى مكان بارد واطلب المساعدة الطبية.

تسمم غذائي

من الأعراض الشائعة التي يتعرض لها الحجاج الإسهال ، وغالبًا ما ينتج عن التسمم الغذائي، قد يكون الطعام إما غير مطبوخ جيدًا أو مطبوخًا بشكل صحيح ولكن يُحفظ بالخارج لساعات في ظروف غير آمنة، في كلتا الحالتين ، يكون الطعام عرضة لنمو البكتيريا ، مما قد يؤدي إلى الإسهال وتشنجات البطن والشعور بالضعف.

إذا كان طعم شيء ما خاطئًا ، أو إذا ظل الدجاج أحمر اللون ، أو إذا كنت تعتقد أن الطعام قد تم تركه بالخارج لأكثر من ساعتين ، فإن الشعار الذي يجب تذكره في هذه الحالة هو "عند الشك ، تخلص منه"، يمكنك اللجوء إلى الأطعمة الأقل خطورة مثل الجبن المعبأ والخبز والأرز والبطاطس والأطعمة المعلبة غير المفتوحة واللحوم المدخنة.

إذا أصبت بالإسهال ، فمن المستحسن تعديل نظامك الغذائي، تجنب جميع الأطعمة التي تحتوي على الألياف مثل الحبوب الكاملة والفاصوليا ومعظم الفواكه والخضروات، إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز ، ابتعدي أيضًا عن منتجات الألبان، يمكن للأطعمة الدهنية أو المقلية أن تزعج معدتك وتزيد من حالة الإسهال سوءًا.

ماذا يمكنك أن تأكل؟ الخبز الأبيض والبطاطا المسلوقة والمكرونة البيضاء والبيض المسلوق والموز والتفاح المقشر واللحوم الخالية من الدهون المشوية مثل السمك المشوي أو صدور الدجاج.

لتجنب الإصابة بالعدوى

النظافة الصارمة هي الطريقة المثلى للوقاية أثناء الحج، غسل اليدين بشكل متكرر ، خاصة قبل وبعد أنشطة معينة مهم بشكل خاص لإزالة الجراثيم وتقليل انتشار المرض، متى يجب ان تغسل يديك؟ قبل تناول الطعام وبعده ، وقبل وبعد علاج الجرح وبعد استخدام المرحاض وبعد نفث الأنف أو السعال أو العطس، يعد الاحتفاظ بزجاجات صغيرة من المطهرات أثناء الحج فكرة جيدة لأن الحمامات قد لا تكون متاحة دائمًا بسهولة.

في جميع الظروف، ابق يديك بعيدًا عن ثلاث نقاط رئيسية في جسمك: عينيك وأنفك وفمك، هذه كلها طرق سهلة يمكن أن تصل بها العدوى إلى جسمك.

يمكن أن تلعب بعض الفيتامينات والمعادن دورًا في تقوية مناعتك ، بما في ذلك الزنك المعدني، وجدت بعض الدراسات أن الزنك قد يساعد في محاربة العدوى بينما لم يجد البعض الآخر أي فائدة على الإطلاق، أين يمكنك أن تجد الزنك؟ المكسرات وبذور قرع العسل والشوكولاتة كلها مصادر عملية للزنك يمكنك الاحتفاظ بها في متناول اليد.

يجب على الحجاج أيضًا تجنب التقبيل على الخد أو العناق أو المصافحة عند تحية الآخرين، هذه الأنشطة هي طرق أخرى يمكنك من خلالها التقاط العدوى أو نقلها أثناء الحج.