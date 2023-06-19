شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسباب تجعلك تشعر بالضعف في الصيف.. منها الجفاف وقلة النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يجلب موسم الصيف الفرح والاسترخاء والشعور بالتجدد، ومع ذلك ، بالنسبة لبعض الأفراد ، يمكن أن يجلب هذا الموسم أيضًا إحساسًا بالخمول والضعف، إذا وجدت نفسك تعاني من نقص في الطاقة خلال أشهر الصيف ، فلا تخف ، لأنك لست وحدك.

فيما يلى وفقا لموقع " OnlyMyHealth" فيما يلى سوف نستكشف سبعة أسباب محتملة تجعلك تشعر بالضعف خلال الصيف ، ونلقي الضوء على العوامل التي يمكن أن تؤثر على حيويتنا ونقدم رؤى قيمة حول كيفية التنقل في هذه الفترة بأمان.

الجفاف

مع ارتفاع درجة الحرارة، من الضروري أن تبقى رطبًا بشكل كافٍ، خلال الصيف ، نميل إلى التعرق أكثر بسبب ارتفاع درجات الحرارة ، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالجفاف، حتى الجفاف الخفيف يمكن أن يؤدي إلى التعب والدوخة والشعور العام بالضعف، تذكر أن تشرب الكثير من الماء على مدار اليوم ، وفكر في دمج الفواكه والخضروات المرطبة في نظامك الغذائي لتجديد الإلكتروليتات.

الإنهاك الحراري

يمكن أن يؤدي التعرض المفرط لدرجات الحرارة المرتفعة إلى استنزاف مستويات الطاقة لديك ، مما يؤدي إلى الضعف والإرهاق، يحدث الإرهاق الحراري عندما يكافح الجسم لتنظيم درجة حرارته، غالبًا بسبب التعرض الطويل للحرارة وعدم كفاية تناول السوائل، للتغلب على الإرهاق الحراري ، ابحث عن الظل وارتد ملابس خفيفة الوزن تسمح بمرور الهواء وتجنب الأنشطة الشاقة خلال فترات اليوم الأكثر سخونة.

قلة النوم الجيد

يمكن أن تؤدي ساعات النهار الطويلة وزيادة الأنشطة الاجتماعية خلال الصيف إلى تعطيل أنماط نومك، يمكن أن يجعلك النوم غير الكافي أو الرديء تشعر بالضعف والترنح ونقص التركيز، اخلق بيئة نوم مواتية عن طريق الحفاظ على غرفة نومك باردة، والحفاظ على جدول نوم منتظم، وممارسة تقنيات الاسترخاء قبل النوم، إعطاء الأولوية للنوم المريح ضروري لإعادة شحن جسمك والحفاظ على مستويات الطاقة المثلى.

الحساسية الموسمية

يمكن أن يكون الصيف وقتًا صعبًا لمن يعانون من الحساسية. تنتشر حبوب اللقاح والغبار ومسببات الحساسية الأخرى المحمولة جواً بشكل أكبر خلال هذا الموسم، مما يؤدي إلى تفاعلات الحساسية التي تظهر غالبًا على شكل التعب والاحتقان والضعف العام، إذا كنت تشك في وجود حساسية، فاستشر أخصائي رعاية صحية يمكنه تقديم إرشادات حول إدارة الأعراض واقتراح الأدوية المناسبة أو تغييرات نمط الحياة.

التغذية غير الكافية

الصيف هو موسم مليء بالمأكولات الشهية وحفلات الشواء في حين أنه من المهم الاستمتاع بهذه الملذات، من المهم بنفس القدر الحفاظ على نظام غذائي متوازن، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية والكحول المفرط إلى نقص المغذيات وتقلبات السكر في الدم وتعطل الطاقة، اختر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الفواكه الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون لتزويد جسمك بالطاقة المستدامة.

نقص فيتامين D

يتم تصنيع فيتامين د ، الذي يشار إليه غالبًا باسم "فيتامين أشعة الشمس"، بواسطة أجسامنا عند تعرضها لأشعة الشمس. ومع ذلك ، يمكن أن تحد ممارسات الحماية من الحرارة المفرطة والشمس من تعرضنا لأشعة الشمس ، مما قد يؤدي إلى نقص فيتامين د، تم ربط المستويات غير الكافية من فيتامين (د) بالإرهاق وضعف العضلات، ناقش مع طبيبك حول المكملات المناسبة وخصص وقتًا للتعرض الآمن لأشعة الشمس للحفاظ على مستويات فيتامين (د) المثلى.

الإجهاد العقلي والعاطفي

يمكن أن يجلب الصيف نصيبه العادل من التوتر ، سواء كان ذلك بسبب التوقعات العالية للإجازات أو الأحداث الاجتماعية أو المواعيد النهائية للعمل، يمكن أن يؤدي الضغط النفسي إلى استنزاف طاقتنا ، مما يجعلنا نشعر بالضعف والإرهاق، مارس أنشطة الرعاية الذاتية مثل اليقظة والتأمل والانخراط في الهوايات التي تجلب لك السعادة، يعد تخصيص الوقت لإعادة شحن عقلك وتغذية صحتك العاطفية أمرًا ضروريًا لمكافحة الضعف المرتبط بالتوتر.

في حين أن الشعور بالضعف خلال الصيف قد يكون محبطًا للهمم في البداية ، فإن فهم الأسباب الكامنة يمكن أن يمكّنك من إجراء تغييرات إيجابية واحتضان الموسم.