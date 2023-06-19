فوائد خيار البحر لمرضى السرطان  .. خرافة أم اعتقاد حقيقي؟

بيروت - نادين محمد - خيار البحر واحد من الكائنات البحرية المهمة، فهو يعتبر من أغلى الكائنات البحرية في العالم من حيث السعر، ويوجد خيار البحر عادة في أعماق البحار، وهو حيوان بحري له العديد من الفوائد الصحية إلا أنه ممنوع اصطياده على الإطلاق، حيث يدخل في صناعة العديد من الأدوية التي تعالج الأورام والسرطانات؛ لأنه غني بالبروتينات والفيتامينات المهمة للجسم، كما أنه يحتوي على أملاح معدنية كما يستخلص منه مادة مهمة جداً تعمل على قتل الخلايا السرطانية، وترجع تسميته بذلك إلى شكله، حيث يشبه الخيار. فيما يلي فوائد خيار البحر لمرضى السرطان.

1. قتل الخلايا السرطانية

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أثبتت الدراسات أن المادة الموجودة في الحيوان البحري خيار البحر بإمكانها قتل جميع الخلايا السرطانية، وبالتالي الشفاء من السرطان.

إضافة إلى أنه غني بالعديد من المركبات التي تقوم بعملية تثبيط نمو الأنسجة الخبيثة والتي أصيبت بالعدوى بسبب توقف إنتاج بروتين بي 35 لذا يساعد المركب الموجود في خيار البحر بتنشيط إنتاج هذا البروتين للقضاء على الخلايا السرطانية بالجسم.

يحتوي خيار البحر أيضاً على مادة Frondoside A، وهي مادة كيميائية عضوية، يمكن أن تحفز مسارات موت الخلايا في خلايا سرطان الثدي، كما تظهر نشاطًا قويًا مضادًا للأورام ضد خلايا سرطان البنكرياس بالإضافة إلى أنه غني بمضادات الأكسدة، مثل البوليفينول (المغذيات الدقيقة من الأطعمة النباتية)، التي تساعد على تقليل الالتهاب في الجسم كما تعمل على خفض مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، ومنها خطر الإصابة بالسرطان، وبالتالي فإن تناول البوليفينول الغذائي، الموجود في خيار البحر يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

2. تعزيز الخصوبة

تتمثل الفوائد الصحية لخيار البحر في أنه غني بالبروتين، ويوفر الأحماض الأمينية الأساسية التي لا يمكن أن ينتجها الجسم، وتعد هذه الأحماض الأمينية ضرورية لتخليق البروتين في العضلات وتعزيز تكوين هرمونات الأندروجين مثل التستوستيرون، والذي يساعد في تعزيز الخصوبة لدى الرجال والتي تضعف مع الضغوط النفسية مثل القلق والاكتئاب والخوف والتوتر ونمط حياة غير مستقر أو العادات الغذائية غير الصحية.

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3. يعزز التئام الجروح

من فوائد خيار البحر العديدة أن تركيبته من الأحماض الدهنية قد تساعد في تعزيز التئام الجروح على النحو الأمثل. يتضح هذا من نتائج دراسة أجريت على ملف الأحماض الدهنية لمستخلصات خيار البحر الخام.

يشير هذا البحث إلى حقيقة أن تناول منشط عشبي مثل خلاصة خيار البحر قد يكون مفيدًا، ويساعد في تقليل التعب وتقوية جسم الشخص بعد الإصابة بالأمراض أو إجراء أي جراحة.

يساعد تناول خيار البحر في تعزيز تعافي أنسجة اللثة بالإضافة لمقاومة بعض أمراض اللثة؛ لأنه يحتوي على خواص طبيعية مضادة للالتهاب ومضادة للبكتيريا.﻿

4. يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

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يوفر تناول خيار البحر كمية من حمض إيكوسابنتاينويك (EPA)، مما يقلل من خطر إصابة الشخص بالسرطان وأمراض القلب مع تعزيز التئام الجروح بشكل أفضل، كما أنه يحتوي على مركبات الليسين والأرجينين، اللذين يلعبان دورًا مهمًا في تقليل تركيز الكوليسترول في مصل الدم والشريان الأورطي.

كما أن خيار البحر قد يعمل على خفض ضغط الدم، وتحسين مستويات الكوليسترول عن طريق خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.

ما رأيك في معرفة هل من الآمن لمرضى السرطان الحصول على أي نوع من اللقاحات؟

5. تعزيز صحة الكبد

يمكن لتناول هذا النوع من المأكولات البحرية أن يعود على كبدك بالنفع عن طريق مقاومة الإجهاد التأكسدي، وتقليل فرص تعرض أنسجة الكبد للتلف ودعم وظائف الكبد وتعزيزها، ومع ذلك يمتلك خيار البحر تأثيراً مُضاداً لتخثُّر الدم، ولذلك يجب تجنُّب تناوله في حال استخدام الأدوية المميعة للدم.

6. مقاومة أمراض المفاصل

يمكن لتناول خيار البحر أن يدعم صحة المفاصل، وذلك نظرًا لغناه ببعض المركبات الهامة للمفاصل التي تدعم الغضاريف.

7.الوقاية من التهابات المفاصل

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أيضاً تساعد مركبات المضادة للالتهابات في خيار البحر مثل الجلوكوزامين في تسكين آلام المفاصل، وتخفيف حدة العديد من الأعراض المرافقة لمرض التهاب المفاصل.

7. تعزيز صحة البشرة

ومن فوائد خيار البحر لمرضى السرطان احتواؤه على عنصر النياسين، المعروف أيضاً بفيتامين بي 3 وإضافته إلى نظامك الغذائي سيساعد في تعزيز إنتاج الطاقة داخل جسمك وتعزيز صحة الجلد والبشرة، كما أن نقصه يؤدي إلى حدوث بعض المشاكل الجلدية مثل الطفح الجلدي.

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المصدر: موقع أكسبريس