قبل عيد الأضحى .. تعرفي إلى أفضل فاكهة لسد الجوع وإنقاص الوزن 

بيروت - نادين محمد - يعد الأناناس فاكهة استوائية منخفض السعرات الحرارية وغنية بالفيتامينات والمعادن، ويحتوي على مركبات نباتية قد تساعد في الحماية من الأمراض.

تعد فاكهة الأناناس منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف والماء، مما يساعد على منحك الشعور بالشبع والمساعدة في تخسيس الوزن، ووجدت دراسة أخرى أن الأشخاص الذين تناولوا 30٪ من سعراتهم الحرارية اليومية من البروتين شعروا بالشبع أكثر من أولئك الذين تناولوا 15٪ فقط من سعراتهم الحرارية من البروتين، على الرغم من أنهم كانوا يتناولون نفس الكمية من الطعام.

يحتوى كوب واحد (237 مل) من الأناناس على حوالي جرامين من البروتين كما يحتوي أيضًا على إنزيم فريد يسمى بروميلين. يساعد البروميلين في تقليل الالتهاب ويحفز الهضم، مما يساعد في إنقاص الوزن. إذا كنت تحاولين إنقاص وزنك قبل عيد الأضحى يعد الأناناس من أفضل الفواكه التي يمكن إدخالها لنظامك الغذائي إليك 5 فوائد لتناوله.

فوائد الأناناس لإنقاص الوزن

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يعد الأناناس غذاء منخفض السعرات الحرارية، وبالتالي فهو مثالي للأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن وعلى الرغم من أنه من المستحيل إنقاص الوزن عن طريق تناول الأناناس فقط، إلا أنه يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي متوازن. من الضروري تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات عندما يكون الهدف هو إنقاص الوزن.

يساعد الأناناس على حرق الدهون لاحتوائه على إنزيم يسمى البروميلين يساعد الجسم على استقلاب البروتين إضافة إلى أن هذا الإنزيم له خصائص مضادة للالتهابات، ويعمل أيضًا كمثبط للشهية.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد في مكافحة احتباس السوائل والانتفاخ. لهذا السبب، يمكن أن يساعدك الأناناس على إنقاص الوزن إذا أضفت أطعمة أخرى غنية بالمغذيات مثل الأسماك أو اللحوم الخالية من الدهون أو الدجاج مع الخضار أو الحبوب الكاملة مثل الأرز البني.

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يحتوي كوب واحد من الأناناس الطازج على حوالي 74 سعرة حرارية و19 جرامًا من الكربوهيدرات. إليك فوائد إدخال فاكهة الأناناس إلى نظامك الغذائي

1-نسبة عالية من الألياف

الأناناس غني بالعناصر الغذائية، مما يعني أنه يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن مع انخفاض السعرات الحرارية. كما أنها مصدر جيد للألياف والمياه، مما قد يساعدك على الشعور بالشبع.

تعد الكربوهيدرات هي مصدر الطاقة الأساسي للجسم، لذلك يجب على مرضى السكري تجنب الإفراط في تناول الأناناس، خاصة في الليل، للسيطرة على مستويات السكر في الدم.

يمكن أن يكون محتوى الألياف في الأناناس مفيدًا أيضًا لعملية الهضم السليمة، وقد يساعد أيضًا في الحماية من سرطان القولون ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى.

الصورة من موقع AdobeStock

2-يعزز الأيض

من المعروف أن البروميلين الموجود في الأناناس يحفز الغدة الدرقية عن طريق إفراز المزيد من الهرمونات، والتي يمكن أن تزيد من عملية التمثيل الغذائي لديك، وتساعدك على حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع.

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3-غني بمضادات الأكسدة

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الأناناس جسمك على محاربة الجذور الحرة، والتي تعد السبب الجذري للعديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري.

يمكن أن تؤدي الجذور الحرة أيضًا إلى الشيخوخة المبكرة، لذلك يمكن أن تساعدك مضادات الأكسدة الموجودة في الأناناس على أن تبدو أصغر سنًا لفترة أطول.

4-هضم أسرع

الأناناس غني بالفيتامينات، ويحتوي على جرعة صحية من البروميلين، وهو إنزيم يساعد على تكسير البروتينات وتحسين الهضم.

يعتقد أيضًا أن البروميلين له خصائص مضادة للالتهابات.

في حين أنه لا يزال من المستحسن الحصول على مشورة طبية متخصصة إذا كنت تعانين من مشاكل في الجهاز الهضمي، يمكن أن يكون الأناناس طريقة رائعة لإضافة بعض الألياف الإضافية إلى نظامك الغذائي، مما سيساعدك على تجنب الإمساك.

يمكن أن يساعد الأناناس أيضًا في مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى مثل الانتفاخ ومتلازمة القولون العصبي وقرحة المعدة.

الصورة من موقع freepik

4-يحد من الشهية

يعد الأناناس فاكهة صحية ولذيذة يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن. يمكن أن يستهدف دهون البطن العنيدة ويقلل الانتفاخ، ولهذا السبب غالبًا ما يتم تضمينه في الوجبات الغذائية.

يعد الأناناس أيضًا مصدرًا جيدًا للألياف والماء، وكلاهما ضروري لصحة الجهاز الهضمي، وفقدان الوزن

تساعد الفاكهة في كبح شهيتك وتجعلك تشعرين بالشبع لفترة أطول. يحتوي الأناناس على الكثير من الماء والألياف التي تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

5- يحارب الالتهابات

يساعد البروميلين الموجود في الأناناس في تقليل الالتهاب، وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن لأن الالتهاب يمكن أن يعيق عملية فقدان الوزن، كما يحتوي الأناناس على إنزيم البروميلين الذي يساعد على الهضم عن طريق تكسير البروتين إلى أحماض أمينية. علاوة على ذلك، يحتوي الأناناس على نسبة عالية من الماء يمكن أن تساعد في طرد السموم من الجسم ومنع الانتفاخ.

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المصدر: موقع بولد سكاي