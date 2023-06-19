شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فواكه مجففة وطازجة للأشخاص غير القادرين على اكتساب الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يكون اكتساب الوزن أو بناء العضلات أمرًا صعبًا، فيمكن أن تساعدهم هذه الفاكهة المجففة والطازجة على اكتساب وزن صحي.

وحسب موقع "healthsite" فإن مبدأ زيادة الوزن بشكل أسرع بسيط للغاية، تحتاج إلى زيادة استهلاك السعرات الحرارية مقابل عدد السعرات الحرارية التي تحرقها كل يوم.

ومع ذلك، فإن استهلاك السعرات الحرارية العالية لا يعني أنه يمكنك الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكر، تحتاج إلى تحديد الأطعمة الصحية الغنية بالسعرات الحرارية التي ستساعدك على الوصول إلى هدفك بسهولة، من بين المصادر الطبيعية المختلفة، تعتبر الفواكه الجافة لزيادة الوزن خيارًا بسيطًا ولذيذًا وصحيًا.

فيما يلي قائمة ببعض أفضل الفواكه الجافة لزيادة الوزن والتي تساعدك على زيادة السعرات الحرارية بسرعة.

جوز الهند

غني جدًا بالدهون الصحية والمعادن الأخرى.

المانجو

تعتبر المانجو مصدرًا جيدًا للسعرات الحرارية معظمها من الكربوهيدرات.

الموز

يعتبر الموز خيارًا ممتازًا إذا كنت تبحث عن زيادة الوزن.

الأفوكادو

يتميز الأفوكادو بمظهر غذائي مثير للإعجاب، بالإضافة إلى أنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون الصحية.

البلح

يحتوي على 66.5 سعرة حرارية مع العناصر الغذائية الجيدة الأخرى.

التين المجفف

محتوى السعرات الحرارية هو 70 ، خيار جيد إذا كنت تبحث عن زيادة الوزن.

الخوخ

يتمتع البرقوق بعمر افتراضي طويل ويسهل إضافته إلى نظامك الغذائي، مما يجعله طريقة بسيطة لزيادة كمية السعرات الحرارية التي تتناولها والمساعدة في زيادة الوزن بشكل صحي.