نصائح لتجنب زيادة الوزن في عيد الأضحى

بيروت - نادين محمد - خلال العطلات و الأعياد نتناول الأكل بلا حساب لينتهي الأمر بوزن زائد وشعور بالاحباط، بدلًا من ذلك يمكنكِ تحقيق معادلة التوازن و المتعة للاستمتاع بسفرة عيد الأضحى دون الندم لاحقًا.

لا مانع من تناول جميع أطباق عيد الأضحى لكن ببعض التنظيم و الحساب، كما يمكن تجنب بعض العادات الخاطئة التي تكون سببًا أسياسيًا في زيادة الوزن.

نصائح لتجنب زيادة الوزن في عيد الأضحي:



١- تخفيف الوجبات قبل العيد

إذا كنتِ تخططين لتناول وجبات مفتوحة في العيد عليكِ الاستعداد مسبقًا، من خلال اتباع حمية ما قبل عيد الأضحى، اضبطي طعامكِ في الأيام التي تسبق العيد، للتأكد من عدم استهلاك أكثر مما حددته في خطة الأكل.

فكري جيدا في ضغوطات العيد واغراءاته :

من كميات وأنواع المواد الغذائية التي سيتم توفيرها خلال العطلة. كذلك الضغط الاجتماعي لتناول الطعام مع تنوع "الإضافات" التي سيتم تقديمها مثل مقبلات ، ورقائق وتغميسات ، وحلويات.

رجيم المصدر freepik



٢- تناول الطعام ببطء

فكري أن الأكل بالأساس للاستمتاع، وليس لتحقيق الشبع فحسب، لذلك تناولي الأكل ببطء فهذا من شأنه يعزز الشبع وفي الوقت عينه يجعلك تشعرين بالرضا رغم تناول كميات أقل.



٣- ممنوع الخبز

لا داع لتناول الخبز الذي يتم تقديمه غالبًا أولاً.إذا أمكن، استبدليه بخيارات أخرى مثل الخضار الصلصات قليلة السعرات.



٤- الفاكهة بدلاً من الحلوى

صحيح أن أطباق الحلوى الشرقية شكرا ية للغاية لكن الأفضل تناول الفاكهة فهي تمد الجسم بالسكر الطبيعي بدلا من الدهون الموجودة في الحلوى.



٥- العزومات

العزومة تعني تنوع الخيارات، من ثم نتيجتها على الجسم تتوقف على خياراتكِ. في العزومة حددي طبق وضعي فيه ما يناسبكِ. نصفه من الخضرات والربع للبروتين والربع الأخير للنشويات بين خيارات الارز والمعكرونة والخبز وكذلك النشويات من الخضروات مثل الفاصوليا والبطاطس.



٦- المسليات

وانتِ تحددين خياراتكِ ضعي في اعتبارك بند المسليات الذي لا غنى عنه في الأعياد، لكن كوني ذكية حتى في اختيار المسليات ، ابتعدي عن الخيارات المليئة بالملح والدهون مثل رقائق الشيبسي واستبدليها بالفشار او المكسرات.

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رجيم الأعياد المصدر freepik



٧- العصائر المحلاة

في العزومات والخروجات عادة ما نميل لتناول بعض المشروبات المحلاة دون اكتراث إلى كمية السعرات الحرارية التي تحتوي عليها. كوب واحد من العصير قد يصل إلى ٥٠٠ سعر حراري فضلا عن أنه يرفع سكر الدم ليشعر الشخص بالجوع بعد تناوله مباشرة. من ثم المشروبات الدافئة والمنبهات مثل القهوة أفضل ولا تقلل على الإطلاق من شعورك بالمتعة.



٨- الحركة

صحيح أنها عطلة لكن هذا أفضل وقت للمرح والحركة، مارسي اي رياضة ولتكن السير أو الركض حول المنزل.

كذلك انخرطي في أنشطة مسلية مع العائلة والأصدقاء مثل المسابقات التي تحتاج حركة، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق التوازن بعد تناول وجبات غنية بالسعرات الحرارية.

انتبه لإغراءات تناول الطعام في المطارات أو القطارات أو في محطات الوقود. ضعي في اعتبارك إحضار طعام للسفر مثل المكسرات أو الفاكهة أو السندويشات أو الوجبات الخفيفة منخفضة السعرات الحرارية.

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المصدر: The health