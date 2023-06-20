هل أنت مصاب بالسكر؟ افعل هذه الأشياء الـ4 قبل النوم للوقاية من نقص السكر

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القاهرة - سامية سيد - يحدث نقص السكر في الدم عندما تنخفض مستويات الجلوكوز في الدم عن 4 مليمول / لتر (72 مجم / ديسيلتر)، وفي حين يعتقد الكثير منا أن مرض السكري هو مشكلة ارتفاع مستويات السكر في الدم، فإن الأدوية التي يتناولها بعض مرضى السكري يمكن أن تؤدي أيضًا إلى انخفاض مستويات السكر لديهم وقد يصبح ذلك خطيرًا.

ما هو نقص السكر في الدم؟

وفقا لموقع "diabetes" يحدث نقص السكر في الدم عندما ينخفض ​​مستوى الجلوكوز في الدم إلى ما دون نقطة محددة:

أقل من 4 ملي / لتر (72 مجم / ديسيلتر)

إن إدراك العلامات المبكرة لنقص السكر في الدم سيسمح لك بمعالجة انخفاض مستويات السكر في الدم بسرعة - لإعادتها إلى المعدل الطبيعي.

يُنصح أيضًا بتوعية الأصدقاء المقربين والعائلة بعلامات نقص السكر في الدم في حال فشلت في التعرف على الأعراض.

ما هي أعراض نقص السكر في الدم؟

الأعراض الرئيسية المرتبطة بنقص السكر في الدم هي:

التعرق

تعب

الشعور بالدوار

يمكن أن تشمل أعراض نقص السكر في الدم أيضًا:

أن تكون شاحبًا

الشعور بالضعف

الشعور بالجوع

ارتفاع معدل ضربات القلب عن المعتاد

رؤية مشوشة

ارتباك

تشنجات

فقدان الوعي

ما هي أسباب نقص السكر في الدم؟

في حين أن الدواء هو العامل الرئيسي في حدوث نقص السكر في الدم لدى مرضى السكري ، فإن عددًا من العوامل الأخرى يمكن أن تزيد من خطر حدوث نقص السكر في الدم.

تتضمن العوامل المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بنقص السكر ما يلي:

جرعة عالية جدًا من الأدوية ( أقراص الأنسولين أو نقص السكر في الدم)

الوجبات المتأخرة

يمارس

كحول

كيفية منع نقص السكر في الدم في الليل

مفتاح منع نقص سكر الدم هو فهم سبب حدوث هذا النقص ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف حدوث ذلك. إذا كنت تعلم أنه من المحتمل حدوث نقص السكر في الدم قريبًا ، فيمكن تناول الكربوهيدرات لرفع مستويات السكر ومنع نقص السكر.

لا تفوت العشاء أبدا

ينصح الأطباء مرضى السكرى باتباع روتبن صارم عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على توزان مستويات السكر لديهم، ويعد تخطى وجبة العشاء واحد من أكثر الأسباب للانخفاضات الليلة في سكر الدم.

تجنب التدريبات الليلة

يوصى الأطباء بعدم القيام بالتمارين الشاقة قبل النوم مباشرة حيث يمكن أن يسبب ذلك انخفاض في مستوى الجلوكوز

تجنب الكحول

يزيد استهلاك الكحول في الليل من نقص سكر الدم لذا تجنب الاستهلاك المنتظم للكحول .

افحص نسبة السكر في الدم قبل النوم

من المهم فحص مستويات السكر في الدم بانتظام للحفاظ على التوزان وإدارة المرض بشكل جيد، لذا ينصح الأطباء المرضى دائما بفعل ذلك عدة مرات في اليوم ، ويجب أن يتراوح مستوى السكر المثالى وقت النوم بين 80 – 10 مجم / ديسيلتر