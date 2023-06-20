شكرا لقرائتكم خبر عن بتعاني من البقع البيضاء فى فمك.. قد تكون حالة صحية خطيرة تعرف باسم الطلاوة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل لديك بقع بيضاء على الأغشية المخاطية لفمك؟ هل تشعر بعدم الراحة أو الحساسية في المنطقة المصابة؟ يمكن أن تكون هذه البقع مثيرة للقلق لأنها قد تشير إلى تغييرات محتملة في الخلايا المبطنة للمناطق المصابة، وقد يشير إلى حالة صحية خطيرة تعرف باسم الطلاوة البيضاء.

ما هو الطلاوة البيضاء

وفقا لموقع "webmd"، الطلاوة هي حالة تتميز بتكوين بقع بيضاء أو لويحات في الفم لا يمكن كشطها بسهولة، قد تظهر هذه البقع على اللسان أو اللثة أو داخل الخد وتتطلب اهتمامًا عاجلاً، ويمكن أن يؤدي الفشل في معالجة الطلاوة على الفور إلى تطوره إلى سرطان الفم ، مما يجعل التحديد المبكر وتدابير المكافحة الفعالة أمرًا بالغ الأهمية.

الأعراض: التعرف على علامات التحذير

الطلاوة البيضاء غالبًا ما تظهر ببقع بيضاء غير مؤلمة وغير منتظمة الشكل ومرتفعة قليلاً وقد تظهر احمرارًا، من الضروري تمييز هذه البقع عن تلك التي يمكن فركها أو كشطها بسهولة، مما قد يشير إلى حالة مختلفة مثل مرض القلاع الفموي.

الأسباب: التبغ وعوامل أخرى تزيد من المخاطر ممنوع التدخين

تعاطي التبغ على المدى الطويل، سواء عن طريق التدخين أو المضغ ، يظل السبب الرئيسي للطلاوة البيضاء". تشمل العوامل المساهمة الأخرى ما يلي:

الكحول

الاستهلاك المفرط والكحول طويل الأمد هو عامل خطر شائع آخر للطلاوة، يمكن أن يؤدي الكحول أيضًا إلى تهيج الأغشية المخاطية ، مما يجعلها أكثر عرضة للتغيرات الخلوية.

تهيج مزمن

يمكن أن يساهم التهيج المستمر في الغشاء المخاطي للفم ، مثل الأسنان الخشنة، أو أطقم الأسنان غير المناسبة، أو العض المستمر أو المضغ من داخل الخد ، في تطور الطلاوة.

عدوى فيروس الورم الحليمي البشري

ارتبطت سلالات معينة من فيروس الورم الحليمي البشري ، وهو عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ، بالطلاوة البيضاء ، خاصة في تجويف الفم، كما أن أطقم الأسنان غير الملائمة أو المكسورة ، وإصابات الخد ، والأسنان المكسورة أو غير المستوية يمكن أن تضيف أيضًا إلى هذا السبب.

التشخيص في الوقت المناسب ينقذ الأرواح

إذا استمرت البقعة البيضاء في الفم لأكثر من أسبوعين ، فإن التقييم الفوري من قبل طبيب الأسنان أو الممارس الطبي أمر حتمي. من خلال الفحص الشامل وربما الخزعة، يمكن لأخصائي الرعاية الصحية تأكيد تشخيص الطلاوة ، واستبعاد الأسباب المحتملة الأخرى ونمو الخلايا غير الطبيعي.

العلاج والوقاية: التدخل المبكر هو المفتاح

الفحوصات المنتظمة ضرورية لمراقبة حجم وتطور البقع". يمكن أن تؤدي تعديلات نمط الحياة ، مثل الإقلاع عن التدخين وتقليل استهلاك الكحول ، إلى تقليل أو حل البقع. في بعض الحالات ، قد يكون التدخل الجراحي ضروريًا لإزالة البقع التي تشكل خطرًا للإصابة بالسرطان.

الطلاوة يمكن أن تتطور إلى سرطان الفم القاتل

الطلاوة البيضاء تنطوي على مخاطر تقشعر لها الأبدان من الإصابة بسرطان الفم بمرور الوقت. لذلك ، يجب أن يخضع الأفراد المصابون بالطلاوة المستمرة لمتابعات متكررة ، في حين أن أولئك الذين تم حل حالتهم يجب أن يخضعوا لفحوصات سنوية لضمان استمرار صحة الفم.