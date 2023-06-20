شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب تراكم دهون البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تقليل دهون البطن هدفًا شائعًا للياقة البدنية للعديد من الأفراد. لا تؤثر الدهون الزائدة حول منطقة الوسط على مظهر الشخص فحسب ، بل ترتبط أيضًا بمخاطر صحية مختلفة ، مثل زيادة احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، ومرض السكري من النوع 2 ، واضطرابات التمثيل الغذائي. نتيجة لذلك ، هناك اهتمام كبير بإيجاد طرق فعالة لتقليل دهون البطن وتحسين الصحة العامة والرفاهية، وفقا لما نشره موقع helpguide

وتشير دهون البطن ، والمعروفة أيضًا باسم دهون البطن أو الدهون الحشوية ، إلى الدهون المخزنة في تجويف البطن حول الأعضاء. هناك نوعان رئيسيان من دهون البطن: الدهون تحت الجلد التي تقع تحت الجلد مباشرة ، والدهون الحشوية التي تحيط بالأعضاء في عمق التجويف البطني.

يمكن أن تساهم عدة عوامل في تراكم دهون البطن: تكوين النظام الغذائي

تلعب أنواع الأطعمة المستهلكة دورًا مهمًا في تراكم الدهون في الجسم. تظهر الأبحاث أن الأنظمة الغذائية الغنية بالكربوهيدرات المكررة والسكريات المضافة والدهون غير الصحية يمكن أن تساهم في زيادة الوزن وزيادة دهون البطن. في المقابل ، يمكن للأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة الكاملة والألياف والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية أن تدعم فقدان الوزن وتقليل الدهون في منطقة البطن.

مستوى النشاط البدني

يمكن أن يؤدي اتباع نمط حياة خامل وعدم الانخراط في نشاط بدني منتظم إلى زيادة تراكم دهون البطن. يمكن أن تساعد التمارين المنتظمة ، بما في ذلك الأنشطة الهوائية وتمارين القوة ، في حرق السعرات الحرارية وتقليل الدهون الكلية في الجسم ، بما في ذلك الدهون في منطقة البطن.

نوعية النوم ومدته

النوم غير الكافي أو نوعية النوم السيئة يمكن أن يخل بالتوازن الهرموني ويساهم في زيادة الوزن ، بما في ذلك زيادة دهون البطن. يمكن أن تؤثر قلة النوم على هرمونات الجوع ، مما يؤدي إلى زيادة الشهية والرغبة الشديدة في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.

مستويات التوتر

وفقًا للدراسات ، يمكن أن يساهم الإجهاد المزمن في زيادة الوزن وتراكم دهون البطن. يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من هرمون الإجهاد الكورتيزول إلى زيادة الشهية ، والرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية ، والميل إلى تخزين الدهون حول البطن.

التغيرات الهرمونية

يمكن أن تساهم الاختلالات الهرمونية ، مثل تلك المرتبطة بانقطاع الطمث لدى النساء أو زيادة مستويات الكورتيزول بسبب الإجهاد المزمن ، في تراكم دهون البطن.

علم الوراثة

قد يكون لدى بعض الأفراد استعداد وراثي لتخزين المزيد من الدهون في منطقة البطن.

العمر

مع تقدم الأفراد في العمر ، يميل الأيض إلى التباطؤ ، مما يسهل زيادة الوزن وتراكم الدهون في البطن.

استهلاك الكحول

أثبتت الأبحاث أن الإفراط في تناول الكحول يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسمنة في منطقة البطن. غالبًا ما تكون المشروبات الكحولية غنية بالسعرات الحرارية ويمكن أن تساهم في زيادة الوزن وترسب الدهون في منطقة البطن.

التدخين

تشير الأبحاث إلى أن تدخين السجائر قد يكون مرتبطًا بتراكم الدهون الحشوية. يميل المدخنون إلى أن يكون لديهم محيط خصر أعلى ومخاطر أعلى للإصابة بسمنة البطن مقارنة بغير المدخنين.