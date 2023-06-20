شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائية تغذية توضح مدى أهمية شرب المياه لكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت كل الأبحاث والدراسات أهمية شرب المياه باستمرار لجميع الأعمار، لما تحتويه من فوائد صحية متعددة منها تحسين الذاكرة وتنشيط العقل وتقليل تراكم البكتيريا في الفم وغيرها.



وأوضحت الدكتورة يكاتيرينا إيفانيكوفا أخصائية الغدد الصماء، خبيرة التغذية الروسية، أن شرب كمية كافية من الماء يحسن عمل دماغ كبار السن، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "إزفيستيا".

وأضافت الخبيرة أن الأعضاء والأنسجة الداخلية تعتمد على تناول السوائل بانتظام. وقد ثبت أن شرب كمية كافية من الماء يوميا يحسن وظائف الدماغ، ويحفز الوظائف المعرفية، ويزيد القدرة على العمل ويعطي نشاطا وحيوية.

وأعتبرت الاخصائية أن شرب 1:2 لتر من السوائل المعدل الطبيعي لكبار السن ،ما بين عصائر وماء وشاي، ومغلي أعشاب، ومن الأفضل تجنب المياه الغازية والمشروبات المحلاة.

كما أشارت الطبيبة إلى ان شرب كمية كافية من السوائل يساعد على تنظيم حرارة جسم كبار السن كما ينظم عمليات التمثيل الغذائي وامتصاص المواد المغذية، وعموما يحسن عملية الهضم ويخفف لزوجة الدم، ما يضمن تدفق الدم بسهولة، ويساعد على إخراج المواد الضارة والسموم من الجسم، ويحسن حركة المفاصل ويقوي العظام والروابط ويحسن حالة الجلد.

وتابعت: "من المهم تناول السوائل بصورة منتظمة. لأن الشعور بالعطش يضعف مع التقدم في العمر، ولا تظهر أعراض محددة للجفاف. لذلك من أجل اتباع نظام محدد لشرب الماء مثلا يمكن استخدام منبه خاص يذكر الشخص بموعد الشرب. كما يمكن أن يساعد الأقارب الشخص المسن في هذه المسألة.

وذكرت الأخصائية بعض الأعراض نقص المعدل الطبيعي لشرب المياه ، منها أعراض الجفاف لدى كبار السن وهي انخفاض مرونة الجلد، الصداع، تكرر حالات الاختناق، جفاف الفم، التعب والخمول، وتقلب مستوى ارتفاع ضغط الدم عند تغير وضعية الجسم، الدوار وزيادة معدل ضربات القلب. وقد يحدث في حالات جفاف الجسم الشديدة ارتباك في الوعي وضعف عام.