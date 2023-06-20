أفضل المشروبات خلال فترة الصيام المتقطع لتعزيز التمثيل الغذائي

بيروت - نادين محمد - تعد السمنة آخذة في الارتفاع بمستويات تنذر بالخطر على مستوى العالم ومن بين جميع الأنظمة الغذائية الأخرى المتاحة، يميل معظم الراغبين في إنقاص الوزن في اختيار نظام الصيام المتقطع وهو نظام يتناوب فيه فترات تناول الطعام مع فترات من تناول الحد الأدنى من السعرات الحرارية أو عدم تناول الطعام على الإطلاق. إنه يؤكد عندما تأكل بدلاً من ما تأكله.

لا يقصد الصيام المتقطع تقييد السعرات الحرارية المتناولة فحسب، بل يسمح أيضًا لجسمك بالتركيز على التعافي والمحافظة عليه أو تعد أحد الأسئلة الأكثر شيوعًا بين الناس هو "ماذا تشرب أثناء الصيام المتقطع؟" إليك 7 مشروبات يمكنك تناولها أثناء الصيام المتقطع.

1. خل التفاح

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لخل التفاح العديد من الخصائص الصحية، مثل تعزيز الهضم، وميكروبيوم الأمعاء الصحي، وتحسين حساسية الإنسولين، وزيادة الشبع، وخفض نسبة السكر في الدم.

يتكون خل التفاح بشكل أساسي من حمض الأسيتيك والبروبيوتيك المحبة للأمعاء والماء.

نتيجة لذلك، يحتوي على نسبة منخفضة جدًا من السعرات الحرارية فهو يساعد على إرواء عطشك، ويساعد على تهدئة رغباتك الشديدة. لذا أضيفي 1-2 ملعقة كبيرة في الماء الفوار أو العادي واستمتعي.

2. مرق العظام

مرق العظام غني بالمعادن، وسيساعد على تجديد الإلكتروليتات التي عادة ما تُفقد أثناء الصيام المتقطع. كما أنه يحتوي على الكولاجين الذي يعمل على إصلاح واستعادة بطانة المعدة.

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3. القهوة

تعتبر القهوة من العوامل الفعالة في تثبيط الجوع، ويمكن استخدامها بدلاً من الوجبات أثناء الإفطار أو الغداء.

أظهرت الدراسات أن تناول القهوة يمكن أن يعزز إنتاج الكيتون وينظم نسبة السكر في الدم مما يعزز صحة التمثيل الغذائي.

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5. ماء الليمون

الصورة من موقع AdobeStock

ماء الليمون لا يحتوي على كربوهيدرات وقليل من السعرات الحرارية فقط لذلك، يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي، تمامًا مثل الماء. يحتوي كل من الليمون والماء العادي على تأثيرات محتملة مماثلة تساعد في تعزيز صحة التمثيل الغذائي لديك.

يعزز ماء الليمون صحة التمثيل الغذائي عن طريق تحسين الترطيب والشبع. نتيجة لذلك، يساعد هذا في تقليل تناول السعرات الحرارية، ويمنع جسمك من اكتساب المزيد من الوزن.

6. الشاي

يوفر الشاي الاسترخاء، ويمكن تناوله بكميات وفيرة خلال فترة الصيام المتقطع فسيساعدك الشاي على الدفء ويشعرك بالشبع.

يجب شرب الشاي الأسود والأخضر والأعشاب والشاي الصيني الأسود دون إضافة أي شيء آخر.

الصورة من موقع AdobeStock

7. الماء العادي

يعتبر الماء العادي من أفضل المشروبات التي يجب تناولها أثناء الصيام المتقطع. سيبقيك الماء العادي رطبًا، وليس له تأثير إنزيمي.

تأكد من تناول المياه الفوارة أو الساكنة فقط. يمكنك إضافة نكهة عن طريق نقعها مع شرائح التوت أو الشاي البارد أو الخيار أو الليمون.

يجب أن تحافظ على رطوبتك أثناء الصيام، لذا تأكد من تناول ما بين 1-3 لترات من الماء العادي يوميًا.

الصورة من موقع AdobeStock

المشروبات التي يجب تجنبها أثناء الصيام المتقطع

المشروبات الغازية العادية: يُعلن عن المشروبات الغازية الدايت بأنها خالية من السعرات الحرارية. ومع ذلك، فهي تحتوي على محليات صناعية مثل الأسبارتام والسكرالوز.

العصائر ومخفوقات البروتين: تحتوي العصائر ومخفوقات البروتين على سعرات حرارية وستؤدي إلى استجابة الإنسولين .

القهوة أو الشاي المحلى: أي مشروب له طعم حلو يحتوي على الأرجح على سعرات حرارية. لذلك، إذا قمت بإضافة محليات صناعية، أو قشدة، أو شراب منكه، أو حليب، أو سكر إلى قهوتك أو شايك، فإنك تستهلكين الكثير من السعرات الحرارية .

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المصدر: .dietsmealplan