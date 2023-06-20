شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عناصر غذائية مهمة للتخلص من الهالات السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتباع نظام غذائى صحى يمكن أن يساعدك فى التخلص من الهالات السوداء تحت عينيك، فتناول الطعام الجيد يحمى البشرة الناعمة والحساسة تحت العينين، لاحتوائه على العناصر الغذائية التى تحتاجها البشرة، وفى هذا التقرير نستعرض أهم المغذيات للتخلص من الهالات السوداء، وفقا لما نشره موقع food.ndtv.

عناصر غذائية أساسية للتخلص من الهالات السوداء1. فيتامين أ

يعتبر فيتامين أ من الفيتامينات المضادة للشيخوخة التى تساعد على تقوية مرونة بشرتك، يساعد هذا أيضًا بشرتك على محاربة التجاعيد والهالات السوداء وحساسية الجلد المختلفة.

وتشمل الأطعمة الغنية بفيتامين أ الفلفل الأحمر والأصفر والأخضر والمانجو والبابايا والسبانخ وغيرها من الفواكه والخضروات الملونة من أفضل مصادر فيتامين أ.

2. فيتامين ج

فيتامين سى هو أحد مضادات الأكسدة التى تساعد على زيادة إنتاج الكولاجين فى الجلد، ما يقوى الأوعية الدموية، هذا أيضًا يحسن دوران الدم والأكسجين فى الخلايا، مما يساعد بشرتك على التوهج بشكل طبيعي.

الأطعمة الغنية بفيتامين سى تشمل بعض المصادر الأكثر شيوعًا هى الليمون والبرتقال والتوت.

3. فيتامين هـ

فيتامين (هـ) من العناصر الغذائية الممتازة لمحاربة الاحمرار والتجاعيد والانتفاخ تحت العينين، كما أنه غنى بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات التى تساعد على منع أى نوع من الإجهاد التأكسدى، ما يؤدى إلى ظهور الهالات السوداء.

الأطعمة الغنية بفيتامين هـ تشمل المكسرات والبذور من أكثر المصادر فعالية لفيتامين E. من اللوز والجوز إلى بذور الشيا وبذور الكتان.

4. فيتامين ك

يعتبر فيتامين ك مصدرًا قويًا لمضادات الأكسدة التى تساعد على تحفيز تجديد الأنسجة، إلى جانب ذلك من المعروف أيضًا أنه يقلل من التصبغ، وتفتيح البقع الداكنة، وأكثر من ذلك.

الأطعمة الغنية بفيتامين ك، تشمل الخضراوات الورقية مثل السبانخ وأوراق الكزبرة وأوراق النعناع والخس.

5. الحديد

فقر الدم هو أحد الأسباب الرئيسية للهالات السوداء، يحدث ذلك عندما يفتقر جسمك إلى الحديد وينتج كمية أقل من الهيموجلوبين، تعمل هذه العوامل على إبطاء إمداد الخلايا بالأكسجين، ما يؤثر على الجلد الرقيق تحت العينين، وهذا يعنى حتماً أنك بحاجة إلى تحميل الحديد للتخلص من الهالات السوداء.

الأطعمة الغنية بالحديد تشمل الخضراوات مثل البنجر والسبانخ وأوراق الريحان.