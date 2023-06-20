شكرا لقرائتكم خبر عن هل يرتبط السرطان بالعمل؟ كل ما تريد معرفته حول السرطان المهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك عدة أسباب للسرطان تتراوح من العوامل الجينية إلى البيئية، وإحدى الطرق التى يمكن أن يصاب بها الشخص بالسرطان هى من خلال التعرض لمواد مسرطنة.

المادة المسرطنة هي مادة قادرة على التسبب في السرطان، إما موجود في البيئة أو قد تنتج عن البشر في شكل أبخرة ودخان، ويمكن أن يُحدث هذا النوع تطورا للسرطان فى أماكن عمل معينة، وتسمى السرطان المهنى.

ما هو سرطان العمل؟

وفقا لموقع OnlyMyHealth تعتبر السرطانات المهنية مصدر قلق كبير للعاملين فى جميع أنحاء العالم، مضيفًا أن هذه السرطانات تحدث بسبب التعرض لمواد مسرطنة في مكان العمل، وهي مواد يمكن أن تسبب السرطان وتتواجد فى الصناعات مثل البناء والتعدين والتصنيع جنبًا إلى جنب مع التشخيص اللاسلكي ومراكز العلاج الإشعاعي معرضة للخطر بشكل خاص، لكن التعرض لمواد مسرطنة يمكن أن يحدث في أي مكان عمل.

ووفقًا لبيان صحفي أصدرته منظمة الصحة العالمية لعام 2007 ، يموت شخصان على الأقل كل عام بسبب السرطان المهني، ويتعرض ملايين العمال لخطر الإصابة بأمراض سرطانية مثل سرطان الرئة وورم الظهارة المتوسطة (سرطان خبيث يصيب البطانة الداخلية لتجويف الصدر) من استنشاق ألياف الأسبستوس ودخان التبغ، أو سرطان الدم من التعرض للبنزين في أماكن عملهم، ومع ذلك وجاء في بيان منظمة الصحة العالمية ان مخاطر الاصابة بسرطان العمل يمكن الوقاية منها.

مسببات السرطان المهنية الشائعة

بعض المواد المسرطنة المهنية الشائعة الأسبستوس والبنزين والكروم والرادون والفورمالديهايد وغبار السيليكا، وأضاف التقرير أن خطر الإصابة بسرطان العمل مرتبط بشكل مباشر بمستوى ومدة التعرض للمواد المسرطنة وعوامل أخرى مثل العمر والتدخين والاستعداد الوراثي.

أكثر أنواع السرطانات المهنية شيوعًا

تشمل أكثر أنواع السرطانات المهنية شيوعًا سرطان الرئة وورم الظهارة المتوسطة وسرطان المثانة، وغالبًا ما ينتج عن التعرض للأسبستوس، وتشمل الأنواع الأخرى من السرطانات المهنية اللوكيميا والأورام اللمفاوية وسرطان الكبد، والتي يمكن أن تنتج عن التعرض للبنزين والفورمالديهايد.

تدابير للسيطرة على مخاطر الإصابة بسرطان العمل وتقليلها

الوقاية من السرطانات المهنية هي أولوية قصوى لأصحاب العمل والهيئات التنظيمية، ووضعت العديد من البلدان قوانين ولوائح للحد من التعرض لمواد مسرطنة معروفة، أرباب العمل مسئولون عن تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بالتعرض لمواد مسرطنة في مكان العمل، مشيرة إلى بعض التدابير التى يمكن اتخاذها للحد من المخاطر:

استخدام معدات الحماية الشخصية

استبدال المواد الأقل ضررًا بمواد مسرطنة معروفة

تنفيذ الضوابط الهندسية مثل أنظمة التهوية

تعتبر السرطانات المهنية من المخاطر الصحية الخطيرة التي يمكن الوقاية منها للعاملين في العديد من الصناعات، ويجب على أرباب العمل والهيئات التنظيمية العمل معًا لتحديد المخاطر المرتبطة بالتعرض لمواد مسرطنة في مكان العمل والتحكم فيها، ومن خلال تنفيذ تدابير للوقاية والتحكم في التوجيه ، يمكننا تقليل حدوث السرطانات المهنية وحماية صحة وسلامة العمال، ومع ذلك فإن الاكتشاف المبكر والعلاج في الوقت المناسب لهما أهمية قصوى، لا سيما في إدارة السرطانات المهنية وتحسين نوعية الحياة.