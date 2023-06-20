شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة ماجستير .. حمية منخفض الكربوهيدرات أفضل من الكيتو للتخلص من الدهون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة علمية حديثة تحت عنوان "مقارنة تأثير حمية منخفض الكربوهيدرات وحمية الكيتو علي مقاومة الأنسولين لمرضي البدانة " ان اتباع نظام عذائي متوازن وصحي يحفز النشاط الجسماني، ويقلل من أعراض الكبد الدهني المتقدمة ومن احتباس وضمور العضلات والنزيف الداخلى واليرقان والفشل الكبدي وخذعة الكبد ويساهم بشكل كبير في علاج الكبد الدهني.

وأضافت الباحثة شروق مصباح مصطفي محمد سرحان أن نتائج دراستها المقارنة في رسالة الماجستيرالمهنى، والتي تم مناقشتها بكلية الزراعة جامعة القاهرة، عن التغذية الصحية العلاجية أثبتت أفضلية تأثيرحمية منخفض الكربوهيدرات علي حمية الكيتو ، وقدرتها علي تحقيق نتائج أفضل في إنقاص الوزن وإزالة الدهون ، خاصة للسيدات المصابات بالبدانة ومقاومة الأنسولين، وتوصي الدراسة باستخدام نظام حمية الكيتو فقط في حالات عدم قدرة الجسم علي الاستجابة وضرورة التزام منخفض السعرات ، لافتة إلي أن الأفضلية لنظام منخفض الكربو هيدرات في الحالات الصحية العادية لأنها أكثر أمانا وفاعلية في النتائج .

وتشيرإلي أنه في الإطار التطبيقي للبحث أجريت تجربة عملية علي عينة من 10 سيدات مصابات بمقاومة الأنسولين تتراوح أعمارهن بين 20 و30 عاما ، تم تقسيمهن الي مجموعتين كل مجموعة 5 سيدات ، واتبعت المجموعة الأولي نظام منخفض الكربو هيدرات، في ما اتبعت المجموعة الثانية نظام الكيتو، وتم أخذ القياسات الجسمانية وعمل الاستبيان وبعد ذلك تم عمل التحاليل وبعد اتباع النظام الغذائي لمدة 6 شهور لوحظ أن كلتا المجموعتين فقدوا الوزن وحدثت تغيرات ملحوظة في مقاسات محيط البطن والذراعين وتغيرفي دهون الدم ولكن كان الانخفاض أفضل في مجموعة منخفض الكربوهيدرات، وهو ما نستخلص منه عند مقارنة النتائج والرسوم البيانية في كلتا الحميتين ( حمية الكيتو وحمية منخفضة الكربوهيدرات ) أنه ظهر انخفاض في الوزن في كل المجاميع ولكن كان الانخفاض الأسرع في حمية منخفضة الكربوهيدرات ، ولذلك ننصح بحمية منخفض الكربو هيدرات لقدرتها الأعلي في خفض الوزن وخفض دهون الدم .

وتحذر الباحثة شروق مصباح من الانخفاض غير الصحي للوزن خلال فترة وجيزة لما له من عواقب وخيمة منها حدوث انخفاض شديد في الأملاح والمواد المعدنية والعناصر الغذائية المختزنة في الجسم، لافتة إلي أنها أثبتت في نتائج الدراسة التي اشرف عليها الأستاذ الدكتور صلاح حسين أبو رية قسم الصناعات الغذائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة أن الحميات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات ، قد تؤدي إلي فقدان الوزن علي المدي القصيربشكل أكبر مقارنة بالحميات الغذائية منخفضة الدهون، حيث يعرف نظام حمية الكيتو الغذائي بكونه نظامًا غذائيا منخفض الكربوهيدرات، لأن الجسم ينتج الكيتونات في الكبد لاستخدامها كطاقة والهدف النهائي لنظام كيتو الغذائي هو إجبار الجسم على الدخول في هذه الحالة الأيضية من خلال تجويع الكربوهيدرات ،والنظام الغذائي الكيتوني القياسي "SKD" هذا هو نظام كيتو الكلاسيكي ويحتوي على نسبة منخفضة جدًا من الكربوهيدرات ومعتدل بالبروتين ونسبة عالية من الدهون لمن يتطلع إلى فقدان الدهون بسرعة ويمارس أنشطة ذات كثافة منخفضة أو متوسطة مثل المشي وركوب الدراجات واليوجا ورفع الأثقال الخفيف ويخفض الكيتو بشكل طبيعي مستويات السكر في الدم بسبب نوع الأطعمة التي تتناولها.





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