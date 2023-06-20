شكرا لقرائتكم خبر عن الصداع علامة على انخفاض ضغط الدم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث انخفاض ضغط الدم عندما تنخفض مستويات ضغط الدم عن المعدل الطبيعى البالغ 120/80 مم زئبق، ويشير بشكل عام إلى ضغط انقباضى أقل من 90 مم زئبق أو ضغط انبساطى أقل من 60 مم زئبق.

ويمكن أن تتسبب عدة عوامل فى انخفاض ضغط الدم بما فى ذلك الإسهال والقىء والجفاف والعوامل التى تؤثر على حجم الدم الطبيعى فى الجسم، وهذا هو السبب فى أن انخفاض ضغط الدم، يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من الأعراض بما في ذلك الصداع، والذي يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى التشخيص الخاطئ.

الأعراض الشائعة لانخفاض ضغط الدم

وفقًا لجمعية القلب الأمريكي (AHA) ، فإن انخفاض ضغط الدم حميد طالما لا تشير أي من الأعراض إلى نقص الأكسجين في الجسم. تشمل الأعراض:

ارتباك

الدوخة أو الدوار

غثيان

إغماء

تعب

آلام الرقبة أو الظهر

صداع

رؤية مشوشة

خفقان القلب

لماذا يمكن أن يكون الصداع علامة على انخفاض ضغط الدم؟

وفقا لموقع " onlymyhealth" غالبًا ما يرتبط الصداع بارتفاع ضغط الدم، لكن يمكن أن يحدث أيضًا للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم، مضيفًا "في حين أنه من المعروف أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يسبب الصداع بسبب زيادة الضغط على الأوعية الدموية، يمكن أن يكون لانخفاض ضغط الدم تأثيرات مماثلة، يمكن أن يؤدي انخفاض ضغط الدم إلى انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، ما يؤدى إلى الإصابة بالصداع".

وعندما ينخفض ​​ضغط الدم بشكل ملحوظ، يفشل الدماغ في الحصول على إمدادات كافية من الأكسجين والمواد المغذية، ما يؤدي إلى حدوث الصداع، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي انخفاض ضغط الدم إلى تمدد الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى إطلاق مواد كيميائية معينة يمكن أن تؤدي إلى الصداع.

كيف تتحقق مما إذا كان سبب الصداع هو انخفاض ضغط الدم؟

الصداع الناجم عن انخفاض ضغط الدم له خصائص محددة. غالبا ما توصف بأنها نابضة، مصحوبة بدوار أو خفة فى الرأس، وأوضح أن هذه الأعراض قد تتفاقم عند الوقوف بسرعة أو بعد فترات طويلة من الجلوس أو الاستلقاء.

وأوصى الطبيب باستشارة أخصائى رعاية صحية لإجراء التقييم المناسب، إذا كنت تعانى من الصداع بشكل متكرر مع أعراض انخفاض ضغط الدم. وفقًا للطبيب، يمكنهم تحديد السبب الكامن وراء انخفاض ضغط الدم وتقديم العلاج المناسب أو استراتيجيات الإدارة للتخفيف من الأعراض.

الخطوات الواجب اتباعها في حالة انخفاض ضغط الدم

فيما يلي بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة ظهور أعراض انخفاض ضغط الدم:

اجلس أو استلق

يُنصح بالبحث عن مكان مريح للجلوس أو الاستلقاء، يمكن أن يساعد ذلك في تخفيف الأعراض ومنع الإغماء.

استمر في شرب الماء

اشرب الكثير من السوائل وحافظ على رطوبتك لأن الجفاف يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض انخفاض ضغط الدم.

تناول وجبة خفيفة صغيرة

قد يساعد تناول وجبة خفيفة صغيرة ومتوازنة، لا سيما تلك التي تحتوي على الملح أو الإلكتروليتات في رفع ضغط الدم.

تجنب الحركات المفاجئة

لا تقم بحركات مفاجئة ، وبدلاً من ذلك انغمس في حركات بطيئة ومتعمدة لتقليل مخاطر الدوخة أو الإغماء، خذ وقتك عند الانتقال من الجلوس أو الاستلقاء إلى الوقوف.