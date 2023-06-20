شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائية جلدية تكشف أسباب ظهور حب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حب الشباب مشكلة جلدية يعانى منها البالغون، وتسبب لبعضهم حالة نفسية سيئة، وترجع تلك المشكلة لعدة أسباب، وذلك وفقا لما نشرته وكالة فيستى رو.

كشفت الدكتورة إيرينا سكوروجودايفا، أخصائية الأمراض الجلدية، أسباب ظهور حب الشباب عند البالغين.

وأشارت خبيرة الجلدية إلى أن هذه الحالة تلاحظ عادة لدى المراهقين، لأن جلدهم فى مرحلة النمو يفرز الكثير من الدهون، لكن يمكن أن تلاحظ لدى البالغين أيضا، ويرجع ظهور حب الشباب إلى فرط إنتاج الزهم أى قشرة الرأس، وتغير نوعيته.





أسباب ظهور حب الشباب لدى البالغين 1. الهرموناتالهرمونات سبب رئيسى لأن الغدد الدهنية تتأثر فقط بالأندروجين، وهى تحت تأثير هرمونات الستيرويد، وتكون حساسية مستقبلات الهرمونات عند بعض الأشخاص فى مناطق معينة من الوجه والجسم عالية جدا، والأهم من ذلك فإن فرط الأندروجين الموضعي هو عامل موروث.





2. الإجهاد

تعتبر الانفعالات والعواطف والجوع والعمل البدني الشاق من أسباب الإجهاد، الذي يسبب إفراز هرمون الكورتيزول، والذي بدوره يحفز أو يفاقم مشكلة حب الشباب.





3. مستحضرات التجميليمكن لمستحضرات التجميل خاصة الكريمات والمساحيق المحتوية على صبغات اصطناعية أن تسبب ظهور البثور.





4. محاولة إزالة حب الشباب ذاتياهذه مشكلة نفسية كبيرة، ويعتقد الخبراء أن الانفعالات الداخلية للشخص يمكن أن تسبب ظهور الطفح وحب الشباب على الجلد، ما يشير إلى أن الجسم يعانى من مشكلة ما، والمحاولات الدائمة للتخلص من حب الشباب ذاتيا تشير إلى أن الشخص غير مرتاح من مظهره الخارجي ويعاني من مشكلات وصراعات داخلية عميقة. لذلك عندما يضغط على حب الشباب يشعر بالألم بالطبع ولكنه في نفس الوقت يخفف من التوتر النفسي.