شكرا لقرائتكم خبر عن السعال المستمر أحد أعراض الإصابة بسرطان الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسبب سرطان الرئة فى كثير من الأحيان فى السعال المستمر، وعادة ما يؤدى سرطان الأمعاء إلى تغييرات عندما تذهب إلى المرحاض، وفقا لما نشره موقع إكسبريس البريطانى.

وقد يظهر المرض بدون أعراض على الإطلاق أو قد يكون من "الصعب اكتشاف" العلامات، وهذا هو الحال عندما يتعلق الأمر بالسرطان البريتونى، وهو سرطان يبدأ فى الصفاق - طبقة رقيقة من الأنسجة تبطن داخل البطن - ويتمثل الدور الرئيسى للصفاق فى تغطية الأعضاء الموجودة داخل البطن، مثل الأمعاء والكبد.

وقال مركز أبحاث السرطان فى المملكة المتحدة يمكن أن تكون أعراض السرطان البريتونى الأولى غير واضحة للغاية ويصعب اكتشافها، ومن المرجح أن تكون العديد من الأعراض ناجمة عن حالات طبية أخرى.





علامات رئيسية يجب أن تكون على دراية بها

- انتفاخ البطن.

- وجع البطن.

- إمساك أو إسهال.

- الشعور بالمرض.

- الشعور بالانتفاخ.

- فقدان الشهية.

ويضيف مركز أبحاث السرطان فى المملكة المتحدة أن السرطان البريتونى يصيب النساء بشكل رئيسى، كما أنه نادر جدا عند الرجال.