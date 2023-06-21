شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الوردية الجلدية والعوامل المحفزة وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الوردية هى حالة جلدية تتميز باحمرار الوجه المستمر، والأوعية الدموية المرئية، والنتوءات الصغيرة التى تشبه حب الشباب، وفى حين أن السبب الدقيق لـ الوردية الجلدية لا يزال غير معروف، يشير الخبراء إلى أن مجموعة من العوامل الوراثية والبيئية، بالإضافة إلى الاستجابة المناعية غير الطبيعية، تساهم فى تطورها، وعلى الرغم من عدم وجود علاج معروف للوردية إلا أنه يمكن إدارة الحالة بشكل فعال بالطريقة الصحيحة.

مسببات الوردية

وفقا لموقع insider يمكن أن تختلف العوامل المحفزة من شخص لآخر، وتشمل الأسباب الشائعة ما يلي:

التعرض لأشعة الشمس

حرارة قصوى

طعام حار

شرب كحول

الضغط

من خلال تحديد هذه المحفزات وتجنبها يمكنك تقليل تواتر وشدة النوبات بشكل كبير.

علاجات طبيعية لعلاج الوردية

قد يكون التعايش مع العد الوردى أمرًا صعبًا، ولكن الشىء الجيد هو أنك لست مضطرًا للاعتماد فقط على الأدوية والعلاجات باهظة الثمن لإدارة هذه الحالة الجلدية المزمنة، فى الواقع، يمكن أن يؤدى دمج العلاجات المنزلية البسيطة والفعالة فى روتين العناية بالبشرة إلى توفير الراحة الطبيعية وتمكينك من التحكم في أعراض الوردية.

تنظيف لطيف

يمكنك اختيار منظف غير كاشط مصمم خصيصًا للبشرة الحساسة، تجنب الماء الساخن واستخدم الماء الفاتر بدلًا من ذلك لتنظيف وجهك مرتين يوميًا، جفف بشرتك بلطف بمنشفة ناعمة ولا تفركها أبدًا.

ترطيب بشرتك

حافظ على بشرتك رطبة جيدًا باستخدام مرطب خالٍ من العطور من مكونات طبيعية مثل الصبار أو البابونج أو الشاى الأخضر، والتى لها خصائص مهدئة ويمكن أن تساعد فى تقليل الالتهاب.

أقنعة الوجه الطبيعية

ضع أقنعة الوجه المهدئة المصنوعة من المكونات المتوفرة بسهولة في مطبخك، تشمل الأمثلة شرائح الخيار المبردة أو عجينة من دقيق الشوفان والعسل أو جل الصبار، يمكن أن تساعد هذه العلاجات فى تهدئة الاحمرار وتقليل الالتهاب.

إدارة الإجهاد

الإجهاد هو سبب معروف لتفجر العد الوردي، انخرط في الأنشطة التي يمكن أن تقلل من التوتر مثل اليوجا، والتأمل ، وتمارين التنفس العميق، أو ممارسة الهوايات التي تجلب لك السعادة، ابحث عن أفضل ما يناسبك للحفاظ على مستويات التوتر تحت السيطرة.

النظام الغذائي ونمط الحياة

على الرغم من عدم وجود نظام غذائي محدد للوردية، فإن اتخاذ خيارات صحية يمكن أن يفيد بشرتك، اختر نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون وأحماض أوميجا 3 الدهنية، تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل والكحول والمشروبات الساخنة لأنها قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض.

الكُركُم

يشتهر الكركم بقدراته المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تفعل المعجزات لبشرتك، يستخدم هذا العنصر العشبي على نطاق واسع لعلاج مجموعة متنوعة من مشاكل الجلد ، بما في ذلك فرط التصبغ وأعراض الشيخوخة والجروح الطفيفة والجروح. يساعد الكركمين ، المكون النشط الموجود في الكركم ، في تخفيف الالتهاب سواء تم وضعه خارجيًا على الجلد أو عند استخدامه لتلوين الطعام باللون الأصفر.