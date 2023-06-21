شكرا لقرائتكم خبر عن 8 فوائد لبذور الخردل من تحسين الهضم إلى تعزيز المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسبت فوائد بذور الخردل مكانها الصحيح فى عالم التغذية بفضل مستويات مضادات الأكسدة القوية ومحتوى الفيتامينات والمعادن المتميز، وتناولها ينشط صحتك من تحسين الهضم إلى تعزيز المناعة، فهى غنية بالدهون الصحية وأحماض أوميجا 3 الدهنية، كما تعد بذور الخردل مصدرًا نباتيًا ممتازًا للبروتين تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، وإليك الفوائد الصحية وفقا لما نشره موقع pinkvilla.

الفوائد الصحية لبذور الخردلصحة القلب

تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية في بذور الخردل على تقليل الالتهاب وخفض مستويات الكوليسترول في الدم ودعم وظائف القلب والأوعية الدموية، وإن وفرة فيتامين ك أمر بالغ الأهمية لسلسلة الأحداث التي تؤدي إلى تخثر الدم، يحافظ على صحة القلب والدورة الدموية في الجسم من خلال المساعدة في عملية التخثر.

تحسن المناعة

يؤدي الإمداد الوفير بفيتامينات C و A في بذور الخردل إلى إنتاج الخلايا التائية، وهي عنصر نشط في مناعة الجسم، تعمل هذه الأدوية بفعالية على مكافحة الالتهابات والعدوى في الجسم، يمكن لفيتامين C والسيلينيوم والمغذيات النباتية تعزيز جهاز المناعة عن طريق حماية خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

مضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد واللوتين تزيل الجذور الحرة وتمنع الضرر التأكسدي، يتم تسهيل هذه الآلية عن طريق بذور الخردل.

صحة العين

يحتوي الخردل على مضادات الأكسدة مثل زياكسانثين ولوتين ، والتي قد تساعد في منع التنكس البقعي المرتبط بالعمر، وهو السبب الرئيسي للعمى في جميع أنحاء العالم، وتساعد هاتان المادتان الكيميائيتان على وجه التحديد في تصفية الضوء الأزرق الخطير.

خصائص مضادة للالتهابات

Isothiocyanates هي مركبات قد تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم ، ما قد يوفر الراحة من حالات مثل التهاب المفاصل ومرض التهاب الأمعاء.

صحة الجهاز الهضمى

يحفز الخردل إنتاج العصارات الهضمية والإنزيمات، والتي يمكن أن تساعد في تحسين الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، ويعزز محتواها من الألياف حركات الأمعاء ويخفف من مشاكل الجهاز الهضمي الشائعة مثل عسر الهضم والانتفاخ والغازات.

صحة الجهاز التنفسي

تمتلك بذور الخردل خصائص طاردة للبلغم يمكن أن تساعد في تخفيف المخاط وتسهيل التنفس بسهولة.

الحماية من السرطان

تم ربط وجود الجلوكوزينولات بخصائص محتملة للوقاية من السرطان، يمكن أن تساعد هذه المركبات في منع نمو الخلايا السرطانية والحماية من أنواع معينة من السرطان، بما في ذلك سرطان القولون والرئة والمثانة.