ابر تروليسيتي للسكري.. هل هي مفيدة للتخسيس أيضاً؟

بيروت - نادين محمد - إبر تروليسيتي Trulicity تعد الاكتشاف الأحدث لعلاج مرضى السكري من النوع الثاني، وهي كناية عن مجموعة من الهرمونات الطبيعية، تساعد على إفراز الأنسولين في الجسم والتحكم في مستوى السكر في الدم، يتم حقنها مرة كل أسبوع بواسطة قلم قبل وبعد تناول الطعام.

في الوقت نفسه، يتردد بأن إبر تروليسيتي مفيدة للتخسيس، هل هذا حقيقة؟ وما هي محاذيرها.

إبر تروليسيتي للتخسيس



في الواقع، الهدف من إبر تروليسيتي علاج مرض السكري النوع الثاني وليس تخفيف وإنقاص الوزن، غير أنه غالباً ما يطلب الطبيب من المرضى المتبعي العلاج اتباع حمية غذائية وممارسة التمارين الرياضية، ما يساهم في حرق الدهون و السعرات الحرارية، وبالتالي تخسيس الوزن.

تساعد إبر تروليستي في السيطرة على مستويات السكر في الدم لدى البالغين، والمادة الفعالة فيها مادة الدوجلوتيد Deluglatide التي تنتمي إلى فئة من الأدوية يطلق عليها ناهضات الببتيد المشابهة للغلوكاجون 1 (GLP-1)، وهي تشبه بروتينات طبيعية موجودة في الجسم، تعمل على إفراز هرمون الأنسولين للتحكم في مستويات السكر.

لكن تجدر الإشارة إلى أنه يمنع استخدامها للتخسيس دون استشارة الطبيب، وذلك تجنباً لأي أضرار محتملة.

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الآثار الجانبية لإبر تروليسيتي

قد تتسبب إبر تروليستي ببعض الآثار الجانبية التي يجب على المريض عدم التغاضي عنها واستشارة الطبيب على الفور، وهي:

• عسر في الهضم.

• آلام في المعدة.

• إسهال.

• الشعور بالغثيان والقيء.

• فقدان الشهية بشكل كبير.

• شعور بالتعب والخمول.

محاذير استخدام إبر تروليستي

الصورة من freepik

تستخدم إبر تروليستري البالغين الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني بالتزامن مع أمراض في القلب والأوعية الدموية، لكنها لا تستخدم لمرضى السكري من النوع الأول.

• يمنع على الحامل أو المرضع استخدام هذه الإبر.

• من يعاني أو عانى من قبل من التهاب البنكرياس.

• مرضى الكبد أو الكلى.

• من يعاني من اضطراب في المعدة أو الأمعاء.

• مرضى الارتداد المعدي المريئي.



التداخلات الدوائية لإبر تروليسيتي



قد تتفاعل مادة الدوجلوتيد Deluglatide الموجودة في إبر تروليستي مع بعض الأدوية، لذا يجب إطلاع الطبيب بقائمة الأدوية المستخدمة، وهذه الأدوية هي :

• المضادات الحيوية، مثل الكوينولون Quinolone Antibiotic .

• مدرات البول الثيازيدية Thiazide Diuretics، مثل الكلوروثيازيد Chlorothiazide .

• الساليسيلات Salicylates .

• مثبطات أوكسيديز أحادية أمين Monoamine Oxidase Inhibitor، مثل الأيزوكربوكسازيد Isocarboxazid .