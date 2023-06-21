في 7 أيام أسرع نظام غذائي لإنقاص الوزن والتحكم في نسبة السكر في الدم

بيروت - نادين محمد - تعدّ حمية "باليو" طريقة لتناول الطعام تعمل على التحكم في سكر الدم، وتقلل من الحاجة إلى الإنسولين فهي تقضي على جميع أنواع السكر المكرر من نظامك الغذائي، ومن الأسهل تجنب الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر في الدم والإرهاق المصاحب لانخفاض مستويات السكر. إليك خطة الرجيم لمدة 7 أيام.

اليوم 1

الإفطار

2 بيضة مسلوقة - 160 سعرة حرارية

نصف أفوكادو - 149 سعرة حرارية

نصف خيار متوسط الحجم - 6 سعرات حرارية

2 ورقة كرنب - 23 سعرة حرارية

338 سعرات حرارية

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وجبة خفيفة

5 لوزات - 39 سعرة حرارية

وجبة الغداء

سلطة فواكه

1 كوب - 100 سعرة حرارية

5 حبات عنب - 17 سعرة حرارية

5 ثمرات من التوت - 5 سعرات حرارية

5 حبات من الفراولة - 29 سعرة حرارية

1 شريحة من الأناناس - 28 سعرة حرارية

نصف ثمرة كيوي - 21 سعرة حرارية

العشاء

200 جرام صدر دجاج مشوي بزيت الزيتون -خضار ورقية- كالي، خس، سبانخ، بقدونس

354 سعرات حرارية

وجبة خفيفة

1 حبة كوسة مقطعة ومحمصة

33 كالوري

إجمالي السعرات الحرارية: 864 سعرة حرارية

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اليوم الثاني

الإفطار

1 بروكلي مسلوق ونصف سلطة قرنبيط مع كوب من البازلاء و1 جزرة مفرومة

239 سعرات حرارية

وجبة خفيفة

نصف مانجو 101 سعرة حرارية

الغداء

100 جرام سلمون مدخن مع فجل، هليون، ملعقة طعام زنجبيل، 5 حبات هليون، 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

152 كالوري

العشاء

200 جرام لحم بقري مضغوط بالحرارة مع 1 ساق كرفس مفروم وبصل أخضر، 5 حبات طماطم كرزية

316 كالوري

وجبة خفيفة

10 بيكان - 100 سعرة حرارية

إجمالي السعرات الحرارية: 908 سعرة حرارية

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اليوم الثالث

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الإفطار

تونة بالخضار 100 جرام تونة 2 بصل أخضر - 10 أنصاف أفوكادو شرائح - 150 بذور سمسم - 1 ملعقة كبيرة - 45 سعرة حرارية ملفوف أحمر - 5 أوراق - 32 سعر حراري

367 كالوري

وجبة خفيفة

شريحتان من الشمام - 106

الغداء

15 فطر مشوي مع 1 كوسة مفرومة و2 ثوم مفروم 10 طماطم كرزية 122 سعرة حرارية العشاء 1 جراد البحر مع 2 فلفل حلو في زيت الزيتون مع عصير الليمون والبقدونس.

298 سعرات حرارية

وجبة خفيفة

6 كاجو - 54 سعرة حرارية

إجمالي السعرات الحرارية: 947 سعرة حرارية

اليوم الرابع

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الإفطار

بودنغ بذور الشيا (مصنوع من الماء) مع شرائح الموز

305 سعرات حرارية

وجبة خفيفة

10 حبات من الفستق - 54 سعرة حرارية

الغداء

1 كوب سلطة دجاج (224 جرام): 508 سعرات حرارية، 200 جرام دجاج مشوي، كرفس، بصل، فلفل، ملح.

العشاء

100 جرام لحم خنزير مع الهليون و2 صوص طماطم (معصور ومسلوق طماطم) 299 سعرة حرارية وجبة خفيفة 10 فراولة - 58 سعرة حرارية

إجمالي السعرات الحرارية: 1224 سعرة حرارية

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اليوم الخامس

الإفطار

بيض مخفوق مع السبانخ ونصف كوب بازلاء مسلوقة 257 سعرة حرارية

وجبة خفيفة

10 حبات توت - 10 سعرات حرارية

الغداء

200 جرام من السلمون المدخن مع 1 خيار مقطع و 5 طماطم كرزية، 1 شرائح أفوكادو، 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون 638 سعرة حرارية

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العشاء

وعاء واحد من شوربة الخضار (482 جرام) جزر، بروكلي، هليون، كرنب، قرنبيط 160 سعرة حرارية وجبة خفيفة 3 حبات مشمش - 45 سعر حراري

إجمالي السعرات الحرارية: 1080

اليوم السادس

الإفطار

سلطة نباتية 1 وعاء - 1 جزر، 10 طماطم كرزية، 1 بصل، 1 خيار، 2 فلفل رومي، خس، بقدونس، مع 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون

140 سعرة حرارية

وجبة خفيفة

1 تفاح أخضر 95 سعرة حرارية

نصف كوب بذور اليقطين - 142

237 كالوري

الغداء

10 فطر محمص مع 1 كوب بطاطس مهروسة

الطماطم والبقدونس المفروم

294 سعرة حرارية

العشاء

15 جمبري مع 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون في البقدونس

1 بنجر مسلوق، مفروم

5 أوراق كرنب

البروكلي المسلوق

10 الهليون

172 كالوري

وجبة خفيفة

1 كوب توت بري 51 سعرة حرارية

إجمالي السعرات الحرارية: 894 سعرة حرارية

اليوم السابع

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الإفطار

1 حبة جريب فروت كاملة 103 سعرات حرارية

وجبة خفيفة

10 حبات زيتون - 40 سعرة حرارية

الغداء

سلطة السلطعون - 1 كوب (247 جرام) 390 سعرة حرارية

سلطعون مع الفلفل والخيار والخس والبقدونس والكرفس المهروس

العشاء

3 أجنحة دجاج مشوية مع كوب بازلاء

3 بصل أخضر مع بروكلي وجزر

438 سعرات حرارية

وجبة خفيفة

10 فستق - 40 سعرات حرارية

إجمالي السعرات الحرارية: 1011 سعرة حرارية

نصائح لاتباع حمية باليو

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يجب على مرضى السكري دائماً مراجعة الطبيب لمعرفة ما إذا كان تغيير نظامهم الغذائي إلى نظام باليو يعد خياراً آمناً.

تأكدي دائماً من التحكم في قراءات نسبة السكر في الدم وتعديل الحصص وفقاً لذلك.

على الرغم من أن حمية باليو وخطة الوجبات هذه تحتوي في الغالب على نسبة منخفضة من GI وأطعمة منخفضة الكربوهيدرات. إذا كانت مستويات السكر في الدم مرتفعة بشكل كبير، لكن حاولي تجنب الفواكه لأنها مصدر غني للسكر.

في حالة استخدام الإنسولين، تأكدي من تغيير الجرعات وفقاً للوجبات.

لا تتخطي وجبات الطعام، فالخطة المنتظمة للوجبات ذات الجدول الزمني مهمة للغاية بالنسبة للأنظمة الغذائية لمرضى السكري.

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المصدر: موقع هيلث

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