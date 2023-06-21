شكرا لقرائتكم خبر عن سوء التغذية أحد الأسباب الأساسية للإصابة بالقولون العصبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت الاصابة باضطرابات القولون العصبي أي تقلصات المعدة لدي الكثيرمن الناس خلال السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك إلي العديد من الأسباب أبرزها سوء التغذية، بجانب ضغوط الحياة، وعدم ممارسة الرياضة تؤدي إلي تدهور الحالة الصحية. وذلك وفقا لما نشرته شبكة cnn.

وشملت أعراض مرض القولون العصبي وفقا للباحثون ،الانتفاخ، والإسهال، أو الإمساك، والتعب، والإجهاد، والشعور بالغثيان، وآلام الظهر، وفقدان الشهية، والشعور بالتخمة، والمعاناة من مشاكل عند التبول.

كما أوضحوا الأطباء بأن المشاكل، والضغوط النفسية، وتناول الأطعمة الحارة، أو الدهنية، والكافيين من مسببات القولون العصبي، كما يمكن الإصابة بهذه الحالة عبر الوراثة. ويمكن للمصابين القيام بممارسات مختلفة لتخفيف أعراض هذا الاضطراب. ويكمن المفتاح بالتحكم في التوتر، وتغيير النظام الغذائي، ونمط الحياة.

ما يجب القيام به:

تحضير الطعام في المنزل

استخدام مكونات طازجة قدر المستطاع

الاسترخاء

ممارسة الرياضة

ما يجب الابتعاد عنه:

تجنب تأجيل أو تفويت وجبات الطعام

تجنب تناول الطعام بسرعة

تجنب الأطعمة الدهنية، أو الحارة، أو المصنعة

تجنب تناول أكثر من 3 حصص من الفاكهة الطازجة في اليوم

تجنب شرب أكثر من 3 أكواب من الشاي أو القهوة في اليوم

تجنب المشروبات الغازية