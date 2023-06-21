شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: سلوكيات خاطئة تزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، إن السكتة الدماغية تحدث عند انسداد أحد شرايين الدماغ أو انفجاره، ويفقد الدماغ إمداده بالأكسجين عند انقطاع تدفق الدم، ما يسبب تلفًا في أنسجة المخ.



اين تكمن السكتة الدماغية

أين تكمن خطورة السكتة الدماغية؟

تنطوي السكتة الدماغية على خطورة كبيرة للوفاة، قد تسد السكتةُ شريانًا وتمزق وعاءً دمويًا دماغيًا، يمكن أن تؤدي السكتة إلى مضاعفات مثل فقدان البصر أو النطق، أو الشلل، أو الاضطراب، أو جميع ما سبق.

ما هي مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية؟

يُعدُّ ارتفاع ضغط الدم وتعاطي التبغ من أهم مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، لكنها مخاطرٌ قابلة للتعديل، فقد كان من الممكن إنقاذ 40% ممن تُوفوا بالسكتة بتنظيم ضغط الدم لديهم، وترتبط 40% من الوفيات الناجمة عن السكتة بين مَن هم دون 65 عامًا بالتدخين.

ما السلوكيات التي تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية؟

يمكن أن تزيد خيارات أسلوب حياتك من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، الخبر السار هو أن السلوكيات الصحية يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وذلك وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي"CDC".

يرتبط تناول نظام غذائي غني بالدهون المشبعة والدهون المتحولة والكوليسترول بالسكتة الدماغية والحالات ذات الصلة، مثل أمراض القلب، كما أن تناول الكثير من الملح (الصوديوم) في النظام الغذائي يمكن أن يرفع مستويات ضغط الدم، يمكن أن يؤدي عدم ممارسة النشاط البدني الكافي إلى حالات صحية أخرى يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، تشمل هذه الحالات الصحية السمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ومرض السكري، يمكن أن يقلل النشاط البدني المنتظم من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية.



لماذا تسمى بهذا الاسم؟

شرب الكثير من الكحوليات يمكن أن يرفع مستويات ضغط الدم وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية، كما أنه يزيد من مستويات الدهون الثلاثية ، وهي نوع من الدهون في الدم يمكن أن تصلب الشرايين.

وقالت المنظمة، يزيد استخدام التبغ من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، يمكن أن يؤدي تدخين السجائر إلى تلف القلب والأوعية الدموية، مما يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية، حيث إن النيكوتين يرفع ضغط الدم.



ما هى السكتة الدماغية

يقلل أول أكسيد الكربون الناتج عن دخان السجائر من كمية الأكسجين التي يمكن أن يحملها دمك، قد يؤدي التعرض للتدخين السلبي إلى زيادة احتمالية إصابتك بسكتة دماغية.