شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات منزلية للتخلص من الجير الأسنان.. منها ورق الجوافة صودا الخبز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاني الأغلبية من الناس من مشكلة الجير المتراكم علي الأسنان ، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بعد كل وجبة مما يؤدي إلي تراكم البكتيريا والجيرعلى الأسنان، إذا كنت تريد أن تظهر أسنانك بيضاء فيجب عليك الالتزام ببعض الإجراءات البسيطة في المنزل . وذلك وفقا لما نشره موقع " ndtv ".

علاجات منزلية للتخلص من الجير في الأسنان :

1. صودا الخبز

تساعد صودا الخبز في إزالة البلاك من أسنانك. كل ما تحتاجه هو ملعقة صغيرة من صودا الخبز ومعجون أسنان وملح وفرشاة أسنان. اخلط صودا الخبز مع الملح ، احتفظ بها على شعيرات فرشاة أسنانك ونظف أسنانك بها. اشطف فمك الآن بالماء الفاتر. كرر الطريقة مرتين في الأسبوع.

2. أوراق الجوافة

يمكن أن تساعد الفاكهة وكذلك أوراقها في إزالة البلاك والجير بشكل طبيعي. كلاهما عوامل قوية وفعالة لمكافحة البلاك. بل يمكن أن يساعد في تقليل تورم اللثة أيضًا. كل ما عليك فعله هو مضغ بعض أوراق الجوافة النظيفة يوميًا .

3. الخل الأبيض

الخل الأبيض له خصائص مضادة للبكتيريا والتي يمكن أن تساعد في إزالة البلاك والجير ومنع تراكمها. يعزز حمض الخليك الموجود في الخل الأبيض إزالة المعادن من مينا الأسنان. تحضير محلول الخل الأبيض واستخدامه كغسول للفم بانتظام. خذ نصف كوب من الماء وأضف إليه ملعقتين صغيرتين من الخل الأبيض .

4. قشر البرتقال

يمكنك استخدام التقشير مباشرة مع أسنانك وتنظيفها به. خذ قطعة من قشر البرتقال وفركها على أسنانك لمدة دقيقتين.

5.الصبار

الصبار مر ولكنه يمكن أن يعمل المعجزات في إزالة الجير من أسنانك. استخدمه مع عدد قليل من المكونات الأخرى لعمل عجينة واستخدمها لتنظيف أسنانك. خذ ملعقة صغيرة من جل الصبار ، وأربع ملاعق صغيرة من الجلسرين ، و 5 ملاعق كبيرة من صودا الخبز ، وزيت الليمون العطري وكوب من الماء. اخلطيها جيدًا وافركي بها أسنانك. كرر هذا يوميا حتى تتم إزالة البلاك والجير. بعد ذلك ، افعل ذلك كل ثلاثة إلى أربعة أيام

6.تطبيق الأطعمة الغنية بفيتامين سي

الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل الفراولة والطماطم لها خصائص مضادة للميكروبات وتعمل عن طريق إزالة البكتيريا من الفم وبالتالي منع تراكم الجير. حضري لب من الطماطم والفراولة وضعيه على أسنانك واتركيه لمدة 5 دقائق. اغسلها. كرر هذا مرتين في الأسبوع .

7.تناول الأطعمة الغنية بالتوابل

هذا هو علاج منزلي سهل للتخلص من الجير على أسنانك. يحسن تناول الأطعمة الغنية بالتوابل إفراز اللعاب في فمك مما يساعد في تنظيف الأسنان واللثة. لذا مضغ بعض الفلفل للتخلص من الجير والبلاك المتراكم على أسنانك.