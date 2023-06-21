شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض أمراض القلب وتأثيرها على الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤثر أمراض القلب على الجسم بشكل عام على الجسم مع ظهور مجموعة متنوعة من الأعراض، ويعد أكثر أمراض القلب شيوعًا مرض الشريان التاجى (CAD)، والذى يؤثر على تدفق الدم إلى القلب، ويمكن أن يؤدى انخفاض تدفق الدم إلى نوبة قلبية، وفى التقرير نستعرض تأثير أمراض القلب على الجسم وفقا لموقع health site.

ضيق التنفسيمكن أن تسبب أمراض القلب مشاكل فى التنفس وضيق التنفس.





أعراض مؤلمةمن الممكن أيضًا ظهور أعراض مؤلمة في أجزاء أخرى من الجسم مثل البطن أو الرقبة أو الفك أو الحلق.





ألم في عضلات الساق وإرهاقالشعور بالإرهاق مع تقلصات عضلات ربلة الساق، ويحدث هذا عادة عندما يكون قلبك غير قادر على ضخ كمية كافية من الدم.





التورم تورم فى بعض أجزاء الجسم.





ذبحة فى الصدر ألم أو ضغط أو ضيق فى الصدر.





دوخةيمكن أن يشير الشعور بالدوار والدوار أيضًا إلى مشاكل في القلب.





ألم فى الظهرقد تعاني من آلام الظهر، يمكن أن يكون علامة على مشاكل في القلب أيضا.