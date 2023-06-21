شكرا لقرائتكم خبر عن التوت البرى مضاد للالتهابات ويقاوم الشيخوخة ويحد من خطر الإصابة بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى بعض الأشخاص من العديد من المشاكل الصحية المختلفة مع تقدم العمر، ومن بين تلك الأمراض ألزهايمر وأمراض القلب وغيرها، وفقا لما نشره موقع إكسبريس البريطاني .

وأوضحت الدراسات أن اتباع النظام الغذائى الصحى الذى يحتوى على الفواكه والخضراوات، بجانب ممارسة الرياضة بشكل يومى يساعد على تقليل خطر الإصابة بالأمراض التى تظهر مع تقدم السن.

وأثبتت إحدى الدراسات أن التوت البرى مضاد للالتهابات ويمكن أن يساعد فى مقاومة الشيخوخة، وسواء أضفت التوت إلى الزبادى أو التهمته بمفرده، فإن الفاكهة الزرقاء الصغيرة تقدم أكثر من نكهة حلوة.

أوضح فريق من الباحثون أن التوت الأزرق يحتوى على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة، فإن التوت البرى يصنف كواحد من أفضل الفواكه النشطة المضادة للأكسدة، وتم ربط هذه الأشياء الجيدة بتقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وكلاهما يعتبر أساسا للعديد من الأمراض المرتبطة بالعمر.

وفى ذات السياق قالت الدكتورة إيما ديربيشاير، أخصائية التغذية في الصحة العامة، إن التوت البرى عبارة عن قوى غذائية صغيرة توفر فيتامين C والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم وحمض الفوليك والمنغنيز، بالإضافة إلى الأنثوسيانين ومجموعة متنوعة من مركبات البوليفينول مثل الكيرسيتين، لذلك من المنطقي تناولها بانتظام مع تقدمنا في العمر.

كما أشار الدكتور أندريه بريتان ديسون إلى الكيفية التي يقدم بها التوت الأزرق آثارا مضادة للشيخوخة ومضادة للسرطان.

كما أظهرت الدراسات التي أُجريت على الفئران إطالة للعمر في المجموعات المزودة بالتوت الأزرق، ويبدو أن هذا مرتبط بتقليل الإجهاد التأكسدي والجذور الحرة، وتقليل الالتهاب وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

وأوصى الأطباء بتناول التوت البرى بمقدار 75 جراما يوميا لتقليل الالتهابات ومقاومة الشيخوخة والحد من خطر الإصابة بمرض السرطان.