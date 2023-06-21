فيتامين د يؤثر على الوظيفة الإدراكية وتحسين الحالة المزاجية

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القاهرة - سامية سيد - يلعب فيتامين (د) يلعب دورًا أساسيًا فى تعزيز المناعة وتحسين صحة العظام، كما أن له دورا رئيسيا الحفاظ على صحة الدماغ، كما أن له تأثير كبير على المزاج والصحة العقلية وتعزيز الوظيفة الإدراكية، وفى التقرير التالى نستعرض كيفية تأثير فيتامين د على تعزيز الوظيفة الإدراكية وتحسين الحالة المزاجية وفقا لما نشره موقع mindbodygreen.





- يدعم صحة نظامنا العصبىتحتوى أنظمتنا العصبية على جميع أنواع المستقبلات للهرمونات المختلفة، ومستقبلات فيتامين (د) هى واحدة منها، ما يعنى أن هناك سببًا لوجود مستقبلات D فى دماغنا وجهازنا العصبى المركزى بشكل عام، كما اتضح فإن هذه المغذيات الدقيقة الأساسية القابلة للذوبان في الدهون تلعب دورًا كبيرًا فى دعم وظائف الجهاز العصبى وصحة الدماغ.

فى الواقع أظهرت الأبحاث أن فيتامين (د) له تأثيرات على الأعصاب، وذلك بفضل تأثيره على إنتاج وإطلاق المغذيات العصبية (البروتينات الرئيسية المطلوبة لكل من نمو الخلايا العصبية وبقائها على قيد الحياة).

بالإضافة إلى ذلك يساعد فيتامين (د) فى حماية الأنسجة العصبية من الأكسدة الإجهاد ويضمن مستويات الكالسيوم المتوازنة فى الدم (والخلايا، بما فى ذلك الجهاز العصبى).







- يوفر دعمًا للمزاج ويعزز الرفاهية العاطفية - يوفر دعمًا للمزاج ويعزز الرفاهية العاطفية يلعب فيتامين د دورا كبيرا فى تحسين الحالة المزاجية، حيث يساعد فى تنظيم الميلاتونين والسيروتونين 3 - هرمونان لهما دور كبير في الحالة المزاجية - كما يؤثر أيضًا على صحة الأمعاء من خلال تعزيز البكتيريا المفيدة ودعم سلامة بطانة الأمعاء.

- يساعد فى الحفاظ على الوظيفة المعرفية مع تقدمنا فى العمرمع تقدمنا في السن، يمكن أن تظهر عمليات مثل الإجهاد التأكسدي وشيخوخة الأعضاء، لكن وفقًا لأستاذ علم الأعصاب المساعد في كلية ماونت سيناي للطب نيكول أفينا يساعد فيتامين د على منع هذه العمليات.