شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أمراض تشبه أعراض النوبة القلبية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقتل النوبات القلبية ما يقرب من 18 مليون شخص فى العالم، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، ويعتبر هذا من أكثر الأمراض غير المعدية فتكًا، فلا ينبغى تجاهل ألم الصدر ويجب اختبار القلب، ويجب أيضًا معرفة أنه يجب على المرء أن يظل هادئًا حتى يتم تحديد سبب ألم الصدر، وإليك أنواع مختلفة من آلام الصدر التى تشبه أمراض القلب، وفقا لما نشره موقع "timesofindia".

الحموضة المعوية

الحموضة المعوية أو الألم الناتج عن فرط الحمض الهضمي في المعدة يحاكي ألم الصدر الناتج عن النوبة القلبية، يحدث هذا عادة بعد الاستلقاء أو النوم مباشرة بعد الأكل، يتميز بطعم حامض في الفم.

ألم بسبب إجهاد العضلات

في بعض الأحيان، يمكن أن يكون الألم في القلب أو الطعن في الجانب الأيسر من الصدر ناتجًا عن إجهاد عضلة الصدر، يمكن أن تحاكي إصابة الجهاز العضلي الهيكلي ألم الصدر القوي بما يكفي لمحاكاة أمراض القلب.

آلام الصدر المزمنة

يمكن لألم الصدر الناتج عن القلق وغيره من الضغوطات العاطفية أن يربك الشخص، ويؤدى الإجهاد الشديد فى بعض الأحيان إلى ألم فى الصدر يشبه الألم الناجم عن النوبة القلبية.

التهاب الغضروف الضلعى

حال التهاب الغضروف الضلعي، فإن الغضروف الذي يربط الضلع بعظم الصدر يسبب الألم بسبب الالتهاب، وغالبًا ما يعاني المرضى من آلام في الصدر ونقص التشخيص الصحيح قد يخيفهم من الإصابة بنوبات قلبية.

التهاب التامور

حال التهاب التامور، يوجد التهاب في الأنسجة المحيطة بالقلب، وأكثر من 80% من حالات التهاب التامور ناتجة عن الفيروسات والباقي عن طريق عدوى بكتيرية، وعلى الرغم من ندرة حدوث هذه العدوى، واحدة من العلامات النموذجية لالتهاب غشاء التامور هي طعن ألم في الصدر.

التهاب البنكرياس

يسبب التهاب البنكرياس ألما عميقا، يمكن أن يؤثر التهاب البنكرياس الحاد على التنفس ويسبب التنفس السريع للفرد والذي يمكن الخلط بينه وبين نوبة قلبية.





نصيحة صحيةلمجرد أن ألم الصدر لا علاقة له بالقلب ، فهذا لا يعني أنه يجب عليك تجاهله، إذا لم يكن القلب يمكن أن يكون شيئًا آخر، انتبه إلى التشوهات في الجسم التي تظهر على شكل آلام، وتورمات، وما إلى ذلك، استشر الطبيب في أقرب وقت ممكن حتى يتم فحص تقدم المرض مبكرًا.