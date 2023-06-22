شكرا لقرائتكم خبر عن لو من عشاق الآيس كريم اعرف أضراره وفوائده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الآيس كريم مصنوع عادةً من الكريمة والسكر والنكهات والمزيج الإضافى الذى يتم تقديمه مجمداً، وهو محبوب من جميع الفئات العمرية، إذا كنت من عشاق الآيس كريم وتساءلت يومًا عما يحدث إذا تناولته كل يوم، نستعرض فى هذا التقرير جميع التأثيرات المحتملة التى قد تواجهها إذا كنت تستمتع بالآيس كريم بشكل منتظم، وفقا لما نشره موقع "eatthis".





1. تحسن فى الخصوبةيعانى واحد من كل ستة أزواج من تحديات الخصوبة فى جميع أنحاء العالم، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية شارك علماء الأوبئة من جامعة هارفارد في بعض العوامل الغذائية التي قد تساعد الأشخاص الذين يعانون من عقم التبويض على نتائج أفضل للخصوبة، وجدوا أن تناول منتجات الألبان عالية الدسم قد يساعد فى دعم هذه الفئة من السكان، كوب من الحليب كامل الدسم أو حصة من الجبن "تعتبر" من منتجات الألبان عالية الدسم، شارك الباحثون صراحةً أنه يمكن استخدام الآيس كريم كخيار لمنتجات الألبان عالية الدسم.





2. تسوس الأسنانإذا كنت لا تغسل أسنانك فورًا بعد تناول الآيس كريم ولا تختار الخيارات الخالية من السكر، فقد تؤدي عادة إلى زيادة فرص الإصابة بالتسوس.

إن تناول الأطعمة التي تحتوي على السكر دون تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد ذلك يمكن أن يكون له آثار سلبية على صحة فمك.





3. قد لا تنام جيدايعتقد بعض الناس أن كأسا من الآيس كريم يساعد فى تهدئة عقولهم حتى يتمكنوا من النوم بشكل أسرع، ومع ذلك أظهرت دراسة محورية في مجلة طب النوم أن تناول الأطعمة منخفضة الألياف والدهون المشبعة يرتبط بالنوم الخفيف والمزيد من الاستيقاظ الليلى، فاستهلاك المزيد من السكر ، خاصة في الليل، يقلل من كمية النوم العميق التصالحي الذي يمكن أن يستفيد منه جسمك.





4. اكتساب الوزنيمكن أن يحتوي الآيس كريم على كميات عالية من السعرات الحرارية، وهو عامل قد لا يساعد الأشخاص في تحقيق أهدافهم إذا كانوا في رحلة إنقاص الوزن، إذا كان تناول الآيس كريم يجعلك تتناول سعرات حرارية أكثر مما يتطلبه جسمك فإن العادة اليومية لتناول وجبة قد لا تفيدك بشكل جيد إذا كنت لا ترغب في زيادة الوزن.







6. عظام صحية 6. عظام صحية الكالسيوم عنصر غذائي رئيسي يدعم صحة العظام، ويحتوي نصف كوب من الآيس كريم على أكثر من 80 ملليجرام من الكالسيوم، ما يساعد على تزويد جسمك بهذا المعدن المهم، يحتوي الآيس كريم أيضًا على المغنيسيوم والزنك - وهما عنصران مغذيان آخران يدعمان صحة العظام.

5. مرض الكبد الدهني غير الكحوليبعض الآيس كريم محلى بالفركتوز، وقد ثبت أن تناول وجبة واحدة على الأقل من الطعام المصنوع من الفركتوز يوميًا، مثل بعض أنواع الآيس كريم، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، أو حالة تتراكم فيها الدهون الزائدة في جسمك.





7. نتائج سلبية على صحة القلبيمكن أن يكون لاستهلاك الكثير من السكريات المضافة آثار سلبية على صحة قلبك، وتوصي جمعية القلب الأمريكية بالحد من السكريات المضافة بحيث لا تزيد عن 6% من السعرات الحرارية كل يوم.





8. قد تعانى من الانتفاخإذا كنت من بين العديد من الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، فإن تناول الآيس كريم يمكن أن يتركك تعاني من آلام في المعدة أو الإسهال أو الانتفاخ أو غيرها من الأعراض المعدية المعوية.