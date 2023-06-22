شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأكثر عرضة للإصابة بالحصبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت الحصبة مرضًا شائعًا في مرحلة الطفولة، قبل التحصين، وكان له معدل وفيات مرتفع، وفى الوقت الحاضر فى البلدان التى تشكل فيها الحصبة جزءًا من برنامج التحصين فإن خطر التعرض وحالات الإصابة الفعلية بالمرض منخفض، وأدى الاتجاه الأخير إلى عدم تحصين الأطفال إلى زيادة فى عدد حالات الإصابة بالحصبة ومضاعفاتها.

وحسب ما ذكره موقع dermnetnz فإن في البلدان النامية، لا تزال الحصبة تحدث بشكل متكرر فيها وترتبط بمعدل مرتفع من المضاعفات والوفيات، ولا يزال مرضًا شائعًا حتى في بعض البلدان المتقدمة في أوروبا وآسيا.

الحصبة معدية للغاية وتنتقل بسهولة من شخص لآخر عن طريق استنشاق الرذاذ التنفسي المحمول جواً من سعال أو عطس الشخص المصاب.

ويكون الشخص المصاب معديًا قبل يومين من ظهور أي أعراض، ويظل معديًا لمدة 5 أيام على الأقل بعد ظهور الطفح الجلدي، وغالبًا ما تعطي العدوى الحادة للحصبة مناعة مدى الحياة.

من هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالحصبة؟

-الرضع الذين فقدوا مناعتهم السلبية من أمهاتهم (المكتسبة من أمهاتهم من خلال نقل الأجسام المضادة عبر المشيمة) وقبل تحصينهم الأول

-المسافرون غير المحصنين إلى المناطق التى تتوطن فيها الحصبة

-الأفراد الذين يعانون من نقص المناعة (على سبيل المثال ، بسبب الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ، وسرطان الدم ، والسرطان ، والعلاج بالكورتيكوستيرويد ) ، بغض النظر عن حالة التحصين الخاصة بهم

-المهاجرون واللاجئون.





يظهر الخطر الأكبر للإصابة بالحصبة الشديدة ومضاعفاتها في:

-الأفراد الذين يعانون من سوء التغذية (خاصة الأطفال الذين يعانون من نقص فيتامين أ)

-الذين يعانون من نقص المناعة الكامن

-النساء الحوامل.





علامات وأعراض الحصبةتتطور الحصبة عبر مراحل سريرية متميزة.





-فترة الحضانة..تتراوح من 7 إلى 14 يومًا (متوسط 10-11 يومًا).

عادة لا يعاني المريض من أعراض.

قد يعاني البعض من أعراض انتشار الفيروس الأولي (حمى ، طفح جلدي متقطع ، وأعراض تنفسية بسبب الفيروس في مجرى الدم) في غضون 2-3 أيام من التعرض.





- مقدمة..-تبدأ بشكل عام بعد 10-12 يومًا من التعرض.

-تظهر على شكل حمى وتوعك وفقدان الشهية ، يليها التهاب الملتحمة (عيون حمراء) وسعال وزكام (انسداد أو سيلان الأنف).

2-3 أيام في المرحلة البادرية ، تظهر بقع هي بقع زرقاء وبيضاء على الجزء الداخلي من الفم مقابل الأضراس ، وتحدث قبل 24-48 ساعة من مرحلة الطفح الجلدي (الطفح الجلدي).

تستمر الأعراض البادرية عادة لمدة 2-5 أيام ولكن في بعض الحالات قد تستمر لمدة 7-10 أيام.





-طفح جلدي..-تظهر بقع حمراء مسطحة يتراوح قطرها بين 0.1-1.0 سم في اليوم الرابع أو الخامس بعد بدء الأعراض.

يبدأ هذا الطفح الجلدي غير المثير للحكة على الوجه وخلف الأذنين في غضون 24-36 ساعة ينتشر على كامل الجذع والأطراف (نادراً ما يصيب الكفوف والأخمص).

قد تتحد البقع معًا ، خاصة في مناطق الوجه.

عادة ما يتزامن ظهور الطفح الجلدي مع ارتفاع في درجة الحرارة لا يقل عن 40 درجة مئوية.

-يبدأ الطفح الجلدي في التلاشي بعد 3-4 أيام من ظهوره لأول مرة. يتلاشى أولاً إلى لون أرجواني ثم إلى آفات بنية / نحاسية ذات قشور دقيقة .

-قد يستمر السعال لمدة 1-3 أسابيع.

-قد تكون المضاعفات المرتبطة بالحصبة هي سبب استمرار الحمى بعد اليوم الثالث من الطفح الجلدي.

يعتمد تشخيص الحصبة على التاريخ المميز والفحص البدني نظرًا لأن المرض نادر الحدوث الآن في البلدان المتقدمة، فإن أي حالة مشتبه بها تتطلب تأكيدًا معمليًا.

عادة ما يتم تأكيد الإصابة بالحصبة الحادة على مسحة من البلعوم الأنفي الفيروسي أو مسحة من الحلق يتم تحليلها بواسطة تفاعل البلمرة المتسلسل يمكن أيضًا استخدام عينات الدم والبول، و يجب أن يتم ذلك في غضون 5 أيام من ظهور الطفح الجلدي ، ومع ذلك ، يتم الحصول على نتائج إيجابية في بعض الأحيان حتى 10-14 يومًا بعد حل الطفح الجلدي.

يؤخذ الدم أيضًا من أجل الأجسام المضادة IgM و IgG للحصبة ( الأمصال ). ترتفع مستويات IgM المحددة خلال مرحلة العدوى النشطة ويظهر الجسم المضاد IgG أثناء مرحلة التعافي.

يفضل الاستزراع الفيروسي للحلق ومسحات البلعوم الأنفي في المرضى الذين يعانون من نقص المناعة، حيث قد يكون الدليل المصلي غائبًا بسبب انخفاض الاستجابة المناعية يمكن أيضًا التفكير في اختبار التألق المناعي لمستضد الحصبة في المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة .





ما هي مضاعفات مرض الحصبة؟يعاني ما يقرب من 30% من حالات الحصبة المبلغ عنها من واحد أو أكثر من المضاعفات.

-الجهاز الهضمي: الإسهال الذي قد يكون قاتلاً في حالة حدوث الجفاف ، تقرح الفم ، التهاب الزائدة الدودية ، التهاب الكبد ، التهاب الغدد المساريقية ، التهاب البنكرياس .

-الأذنين: التهاب الأذن الوسطى (حصريًا تقريبًا عند الأطفال) قد يؤدي إلى الصمم.

-الجهاز التنفسي: التهاب الحنجرة والقصبات ، والحصبة ، والالتهاب الرئوي (إما فيروسي أولي أو بكتيري ثانوي) - السبب الأكثر شيوعًا للوفاة من الحصبة.

-القلب: التهاب عضلة القلب والتهاب التامور .

-قلة الصفيحات التي تسبب النزيف والتخثر المنتشر داخل الأوعية (DIC).

-العيون: التهاب الملتحمة و / أو تقرح القرنية مما يؤدي إلى العمى (خاصة إذا كان نقص فيتامين أ) والحول.

-الكلى: التهاب كبيبات الكلى الحاد ( التهاب الكلى) والفشل الكلوي .

-الجهاز العصبي: نوبات حموية والتهاب الدماغ .

-سوء التغذية (خاصة إذا كان من مجتمع فقير).

-تزيد الإصابة بالحصبة أثناء الحمل من مخاطر الولادة المبكرة والولادة وفقدان الجنين ووفاة الأمهات.

نادرًا ما يحدث التهاب الدماغ الشامل المصلب تحت الحاد - وهو حالة قاتلة - بعد عقود من الإصابة بالحصبة بسبب استمرار فيروس الحصبة في الجهاز العصبي المركزي.