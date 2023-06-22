شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأكل الصحى أثناء الحمل وبعد الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب النظام الغذائى دورا مهما فى حياة السيدات الحوامل، فيجب على الحوامل تناول أوميجا 3 الضرورية للنمو العصبى المبكر لطفلك، ولصنع حليب الثدى بعد الولادة، وذلك وفقا لما نشره موقع helpguide.

نصائح للأكل الجيد أثناء الحمل..

أفادت الدراسات بضرورة تناول السيدات أثناء الحمل الأسماك مثل السلمون أو التونة أو السردين أو الرنجة مرتين خلال الأسبوع، ويعتبر السردين على نطاق واسع أكثر الأسماك أمانًا واستدامة لتناولها، تلك الأسماك غنية بأوميجا 3.

- الامتناع عن شرب الكحول.

- قللي من الكافيين ، الذي يرتبط بزيادة مخاطر الإجهاض ويمكن أن يتداخل مع امتصاص الحديد.

- تناول وجبات أصغر حجمًا بدلاً من عدد قليل من الوجبات الكبيرة، سيساعد ذلك على منع وتقليل غثيان الصباح وحرقة المعدة.

- البروتين عالي الجودة مهم أيضًا لنمو دماغ طفلك وجهازه العصبي. اختر البروتين عالي الجودة من الأسماك والدواجن ومنتجات الألبان ومصادر البروتين النباتي بدلاً من الاعتماد على اللحوم الحمراء فقط.

نصائح النظام الغذائي للرضاعة الطبيعية

- حافظى على استهلاكك للسعرات الحرارية أعلى قليلاً لمساعدة جسمك على الحفاظ على إمداد ثابت من الحليب.

- التأكيد على المصادر الصحية للبروتين والكالسيوم، والتي يكون الطلب عليها أعلى أثناء الرضاعة. تحتاج النساء المرضعات إلى حوالي 20 جرامًا من البروتين عالي الجودة يوميًا أكثر مما كان عليه قبل الحمل لدعم إنتاج الحليب.

إذا أصيب طفلك برد فعل تحسسي ، فقد تحتاجين إلى تعديل نظامك الغذائي، وتشمل مسببات الحساسية الغذائية الشائعة حليب البقر والبيض.