الفواكه المسموحة في رجيم الكيتو



بيروت - نادين محمد - الفواكه صحية وقد تبدو غير ضارة ولكن إذا كنتِ تتبعي نظامًا غذائيًا يعتمد على تكنيك الكيتو فعليكِ تجنب بعض الفاكهة لأنها لا تناسب رجيم منخفض الكربوهيدرات، فهي مصادر للسكر تعيق إفراز الجسم للكيتونات، لكن بيها أنواع قد تكون مناسبة بكميات معينة.



اكتسب النظام الغذائي الكيتوني ، أو المعروف باسم حمية الكيتو ، شعبية هائلة لفقدان الوزن. باعتباره نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون ، فإنه يركز على تقليل تناول الكربوهيدرات لتحقيق حالة الكيتوزية، أي عندما يحرق الجسم الدهون للحصول على الطاقة بدلاً من الجلوكوز.



صحيح أن العديد من الفواكه تعتبر صحية بشكل عام ، إلا أن بعضها قد يحتوي على نسبة عالية من السكريات والكربوهيدرات ، مما يجعلها غير ملائمة لنظام كيتو الغذائي.



قائمة الفواكه المسموحة في الكيتو منخفضة الكربوهيدرات:



1. التوت

التوت المصدر freepik



يعتبر التوت والفراولة خيارات ممتازة لنظام كيتو الغذائي.لأنها منخفضة نسبيًا في الكربوهيدرات وغنية بالألياف ، مما يجعلها خيارًا رائعًا لا يؤثر على الحالة الكيتونية.



2. الأفوكادو



يعتبر الأفوكادو فاكهة منخفضة في الكربوهيدرات ويحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية. إنه مليئ بالعناصر الغذائية الأساسية، مثل البوتاسيوم والألياف والفيتامينات سي وك ، مما يجعلها إضافة مثالية لأي خطة لوجبات الكيتو.

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3. الطماطم



الطماطم ، وهي أيضًا فواكه منخفضة الكربوهيدرات ويمكن الاستمتاع بها باعتدال في نظام كيتو الغذائي. الطماطم هي مصدر جيد للليكوبين وفيتامين ج ومضادات الأكسدة المفيدة الأخرى.



4. الليمون

الفاكهة الحمضية المصدر freepik

هذه الفاكهة الحمضية تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ويمكن أن تضيف نكهة منعشة إلى أطباقك ومشروباتك. كما أنها غنية بفيتامين ج ومضادات الأكسدة ، مما يجعلها خيارًا رائعًا لنظام كيتو الغذائي



5. جوز الهند



على الرغم من أن جوز الهند ومشتقاته لا تعتبر عادةً فاكهة ، إلا أنه يحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية ، مثل لحم جوز الهند وحليب جوز الهند. إنها توفر قوامًا كريميًا غنيًا ويمكن دمجها في العديد من وصفات الكيتو.

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الفواكه التي يجب تجنبها عند اتباع نظام كيتو الغذائي



1. الموز



يحتوي الموز على نسبة عالية من السكريات الطبيعية والكربوهيدرات ، لذلك لا يناسب رجيم الكيتو. لكنه من ناحية أخرى فاكهة صحية تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية ، مثل البوتاسيوم وفيتامين ج .



2. العنب



العنب فاكهة أخرى غنية بالسكريات والكربوهيدرات نسبيًا. حفنة صغيرة من العنب تمد الجسم بالكربوهيدرات، مما قد يعيق تحقيق نتائج فعالة مع الكيتو.

3. الأناناس

الأناناس المصدر Freepik



على الرغم من أن الأناناس لذيذ ، إلا أنه يحتوي على نسبة عالية من السكريات والكربوهيدرات الطبيعية ، مما يجعله غير مناسب لنظام كيتو الغذائي. طعمه الحلو يأتي من محتوى السكر ، لذلك من الأفضل تجنب الأناناس عند اتباع رجيم الكيتو .



4. البرتقال



يحتوي البرتقال على نسبة عالية نسبيًا من الكربوهيدرات ، خاصةً من محتواها الطبيعي من السكر. من الأفضل الحد من استهلاكه في نظام كيتو الغذائي.

5. التفاح



بينما يعتبر التفاح مصدرًا كبيرًا للألياف والعناصر الغذائية المختلفة ، إلا أنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية نسبيًا من الكربوهيدرات مقارنة بالفواكه الأخرى. من الأفضل تناولها باعتدال أو اختيار خيارات منخفضة الكربوهيدرات بدلاً من ذلك.



المصدر: eat this