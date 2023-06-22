شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: الوحدة تسبب مشاكل صحية تصل للموت المبكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة عن وجود رابط بين العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة وخطر الموت المبكر، وذلك وفقا لما نشرته مجلة "Nature Human Behavior".

ومن جانبه قال الدكتور تورهان كانلي، أستاذ علم الأعصاب التكاملي بقسم علم النفس في جامعة ستوني بروك بمدينة نيويورك الأمريكية، إن هناك 90 دراسة فحصت الروابط بين الوحدة، والعزلة الاجتماعية، والموت المبكر لدى أكثر من مليوني شخص بالغ، وتمت متابعة المشاركين فى الدراسة بين ستة أشهر و25 عامًا.

وكان الأشخاص الذين عانوا من العزلة الاجتماعية أكثر عرضة بنسبة 32% للوفاة باكرا لأى، سبب مقارنة مع أولئك الذين لم يعيشوا العزلة الاجتماعية، وكان المشاركون الذين أبلغوا عن شعورهم بالوحدة أكثر عرضة للوفاة باكرًا بنسبة 14% مقارنة مع الأشخاص الذين لم يفعلوا ذلك.

وفي ذات السيات قالت جوليان هولت لونستاد، أستاذة علم النفس وعلم الأعصاب في جامعة بريجهام يونج بولاية يوتا الأمريكية، والعالمة الرئيسية في التقرير الاستشاري الأخير حول الجراحة العامة الأمريكية المتصلة بالعزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة، إنّ البحث يسلًط الضوء على تأثير العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة على الوفاة المبكرة.

وحددت الدراسة الجديدة العزلة الاجتماعية، بأنها عندما يعاني شخص ما من نقص موضوعي في الاتصال بأشخاص آخرين، ويمكن أن ينطوي الأمر على وجود شبكة محدودة حوله أو العيش بمفرده فيودي ذلك الي أصابته بتدهور في النواحي الصحي بشكل تدريجي.

كما قال الدكتور أنتوني أونج، وهو أستاذ علم النفس ومدير مركز العلوم التنموية التكاملية ومختبرات الصحة البشرية في جامعة كورنيل بمدينة نيويورك الأمريكية، إن شخصا ما في هذه الحالة قد يشعر بأن علاقاته غير مرضية إذا لم تتم تلبية احتياجاته بالتواصل مع الآخرين.