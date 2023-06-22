شكرا لقرائتكم خبر عن أشياء تسبب حساسية البشرة.. منها استخدام المناديل المعطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حساسية الجلد مشكلة يتعرض لها الكبار والصغار، وترجع تلك الإصابة إلى عدة أسباب منها الحالة النفسية واستخدام كريمات غير مناسبة على الجلد، بجانب الإفراط فى تناول بعض الأطعمة التى تسبب الحساسية، وذلك وفقا لما نشرته شبكة CNN.

وقال الدكتور ماثيو زيرواس خبير حساسية الجلد في مركز ويكسنير الطبي في ولاية أوهايو الأمريكية، إن أى مادة اصطناعية أو حتى طبيعية، مثل الخلاصات النباتية، يمكن أن تسبب الحساسية.





أسباب ظهور حساسية الجلد 1. المناديل المعطرة

لاحظ الأطباء زيادة عدد المرضى الذين يعانون من الطفح الجلدى، وخصوصاً الأمهات، وكشفت الأبحاث أن بعض الشركات تستخدم مواد كيميائية فى مناديل النظافة الشخصية المعطرة ومناديل الأطفال.





2. الكريمات المرطبة

قد يكون الكريم المرطب هو ذاته الذى استخدمته لسنوات عدة، لكن فجأة، قد تبدأ البثور الحمراء بالظهور على بشرتك، كلما قمت بوضع الكريم المفضل لديك، إذا كنت عرضة لحساسية مادة كيميائية معينة بشكل وراثى.





3. كريمات المضادات الحيوية والمضادة للحكة

هل لديك لدغة حشرة على ساقك تشعرك بالحكة؟ قد تصبح الحكة أسوأ إذا استخدمت كريم مضاد للحكة من الصيدلية، ليتبين لاحقاً أن الكريم الذى وضعته هو ما يثير الحساسية، حيث تحتوى الكريمات أو المضادات الحيوية، والتى تعالج الجروح الصغيرة، على مادة "النيوميسين" والتى قد تعتبر مسببة للحساسية.





4. ملايات السرير الخاص بك

ويحتوى الغبار على مخلوقات مجهرية تتغذى على رقائق ميتة من الجلد البشرى، أما فضلاتها فتحمل الإنزيمات التي يمكن أن تسبب الحساسية مثل العطس، وسيلان الأنف والحكة، أو العيون الدامعة.

وتتكاثر هذه الحشرات في البيئات الرطبة الدافئة والتي تحتوي على الكثير من الحمض النووي البشري، لذا إذا كنت لا تغسل الملايات في الماء الساخن مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، فمن المحتمل أن تصاب بالحساسية.





5. النباتات في المنزل

يعتبر العفن مادة منزلية شائعة تسبب الحساسية. ويمكن للعفن أن يتشكل على أوراق النباتات أو في التربة، ما يؤدي إلى ظهور جراثيم عفنة في الهواء، وإذا كانت لديك حساسية من العفن، فإن استنشاق هذه الجراثيم يمكن أن يؤدي إلى صعوبة في التنفس والسعال وتهيج في العين والحلق.لذا يجب وضع النباتات في مناطق جيدة للتهوئة.





6. الأظافر الاصطناعية

إذا كنت تعاني من الحساسية بسبب الأظافر المصطنعة، فهذا رد فعل يمكن أن يؤدى إلى احمرار وتورم في الأظافر. وفي حالات نادرة، يمكن أن يسبب بسقوط الأظافر. ويمكن أن تعاني من الحساسية بسبب مقويات الأظافر والتي تستخدم ما بعض المواد الكيميائية في غراء الأظافر، وملون الأظافر.





7. برودة الطقس

هناك عدد قليل من الناس لديهم حساسية من البرد، وقد يسبب التعرض للبرد الحكة، وتورم خلايا الجلد التي تظهر مع البرد.





8. اللحوم الحمراء

اكتشف كل من الدكتور توماس بلاتس ميلز وزميله الدكتور سكوت كومينز نوعا جديدا من المادة التى تسبب الحساسية وتسمى "ألفا جالاكتوز"، المتواجدة داخل اللحوم الحمراء.