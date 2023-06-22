شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء تغذية يقدمون نصائح للأمهات لزيادة طول الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتمد الطول فى الغالب على الجينات الوراثية، لكن خبيرة التغذية الدكتورة فيشاكا شيفداسانى قدمت بعض النصائح التى قد تساعد الأطفال على زيادة طولهم فى سنوات النمو، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

وأوصت خبيرة التغذية بتوازن النظام الغذائى والنشاط البدنى لزيادة طول الأطفال، موضحة أنه يتم تحديد طولك فى الغالب بواسطة الجنينات ومع ذلك، يمكن أن يساعدك نمط حياتك إلى حد كبير فى الوصول إلى إمكاناتك الجينية المثلى، وقدمت الاقتراحات التالية..

- رياضات المضرب مثل كرة الريشة والتنس

- سباحة

- كرة سلة

- إضافة البروتين الكافي إلى النظام الغذائى

- الحفاظ على المستويات المثلى من الكالسيوم وفيتامين د

وأضافت الدكتور فيشاكا شيفداسانى "إن اندماج (لوحات النمو) في العظام الطويلة يحدث في مرحلة المراهقة ، وبمجرد اندماج هذه الصفائح ، يتوقف نمو العظام الرأسي ما يعني أن طولك لا يمكن أن يزيد بعد الآن، وبالنسبة للأولاد، فى المتوسط، يكون هذا الاندماج من 16 إلى 18 عامًا، وبالنسبة للفتيات يكون من 14 إلى 15 عامًا، هذا عندما يتباطأ إنتاج هرمون النمو وتندمج لوحات النمو.

وأوضحت "هناك طرقًا طبيعية لزيادة إنتاج هرمون النمو والتي يمكن أن تساعدك في الوصول إلى الطول الأمثل، وتشمل - البروتين الكافي في نظامك الغذائي، ضمان أن تكون مستويات الكالسيوم وفيتامين د في أعلى المستويات، من الطبيعي. ممارسة الرياضة - خاصة تلك التي تشمل شد العظام الطويلة مثل كرة الريشة والسباحة وكرة السلة، كما شددت على أنهم جميعًا يمكنهم المساعدة عندما لا تزال في حدود العمر المسموح به للنمو".