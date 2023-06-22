شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية علاج انخفاض سكر الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يساعد الحفاظ على مستويات السكر في الدم على الهدف قدر الإمكان في منع أو تأخير حدوث مشكلات صحية خطيرة طويلة الأمد. وعلى الرغم من أهمية ذلك ، فإن التحكم في مستويات السكر في الدم عن كثب يزيد أيضًا من فرصتك في انخفاض نسبة السكر في الدم (نقص السكر في الدم). ويعتبر سكر الدم أقل من 70 مجم / ديسيلتر منخفضًا. ويمكن أن يكون انخفاض نسبة السكر في الدم غير المعالج خطيرًا ، لذلك من المهم معرفة ما يجب فعله حيال ذلك ومعالجته على الفور، وفقا لما نشره موقع onlyhealth

طرق الحفاظ على مستويات السكر

قاعدة 15-15

بالنسبة لانخفاض نسبة السكر في الدم بين 55-69 مجم / ديسيلتر ، ارفعه باتباع قاعدة 15-15: تناول 15 جرامًا من الكربوهيدرات وافحص نسبة السكر في الدم بعد 15 دقيقة. إذا كان لا يزال أقل من النطاق المستهدف ، فتناول وجبة أخرى. كرر هذه الخطوات حتى تصل إلى النطاق المستهدف. بمجرد أن تصبح في النطاق ، تناول وجبة مغذية أو وجبة خفيفة لضمان عدم انخفاضها مرة أخرى.

ويستغرق ارتفاع نسبة السكر في الدم وقتًا بعد الأكل. امنح بعض الوقت حتى ينجح العلاج. ويحتاج الأطفال الصغار عادةً إلى أقل من 15 جرامًا من الكربوهيدرات ، خاصةً الرضع والأطفال الصغار. اسأل طبيبك عن مقدار ما يحتاجه طفلك.

يجب تجنب تناول الكربوهيدرات التي تحتوي على الكثير من الألياف ، مثل الفول أو العدس ، أو الكربوهيدرات التي تحتوي أيضًا على الدهون ، مثل الشوكولاتة. تعمل الألياف والدهون على إبطاء سرعة امتصاص السكر.

وتحقق من نسبة السكر في الدم في كثير من الأحيان عندما تزداد احتمالية حدوث انخفاضات ، مثل عندما يكون الطقس حارًا أو عندما تسافر.

علاج الانخفاض الشديد في سكر الدم

يعتبر سكر الدم أقل من 55 مجم / ديسيلتر منخفضًا للغاية. لن تتمكن من معالجته باستخدام قاعدة 15-15. قد لا تتمكن أيضًا من فحص نسبة السكر في الدم لديك أو معالجتها بنفسك ، اعتمادًا على الأعراض التي تعاني منها. تأكد من أن أفراد عائلتك وأصدقائك ومقدمي الرعاية يعرفون علامات انخفاض نسبة السكر في الدم حتى يتمكنوا من المساعدة في علاجها إذا لزم الأمر.

يُعد الجلوكاجون القابل للحقن أفضل طريقة لعلاج الانخفاض الحاد في نسبة السكر في الدم. تتوفر مجموعة الجلوكاجون بوصفة طبية. تحدث مع طبيبك لمعرفة ما إذا كان يجب أن يكون لديك مجموعة أدوات. تأكد من معرفة كيف ومتى تستخدمه. دع أفراد الأسرة وغيرهم من المقربين منك يعرفون أين تحتفظ بمجموعة الجلوكاجون وتأكد من تدريبهم على كيفية استخدامها أيضًا.

بعد انخفاض نسبة السكر في الدم

إذا كان انخفاض السكر في الدم لديك خفيفًا (بين 55-69 مجم / ديسيلتر) ، يمكنك العودة إلى أنشطتك الطبيعية بمجرد عودة السكر في الدم إلى النطاق المستهدف.

بعد إصابتك بانخفاض نسبة السكر في الدم ، تكون الأعراض المبكرة لانخفاض السكر في الدم أقل وضوحًا لمدة 48 إلى 72 ساعة. تأكد من فحص نسبة السكر في الدم بشكل متكرر لمنع انخفاضه مرة أخرى ، خاصة قبل الأكل أو النشاط البدني أو قيادة السيارة.

إذا كنت تستخدم الجلوكاجون بسبب انخفاض شديد (54 مجم / ديسيلتر أو أقل) ، فاتصل بطبيبك على الفور لتلقي العلاج الطبي الطارئ. إذا كان لديك قيعان متقاربة عدة مرات (حتى لو لم تكن شديدة) ، يجب عليك أيضًا إخبار الطبيب. قد يرغبون في تغيير خطة مرض السكري الخاصة بك.

تعرف على أرقامك

إذا استمرت نوبات انخفاض السكر في الدم ، فشارك نسبة السكر في الدم والأنسولين والنشاط البدني وسجلات الطعام مع طبيبك. قد يكونون قادرين على تحديد الأنماط والمساعدة في منع الانخفاضات عن طريق تعديل توقيت وكمية الأنسولين والنشاط البدني والوجبات.