شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات طبيعية فى مطبخك تحسن عملية الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى العديد من الناس من مشاكل الجهاز الهضمى التى من بينها الإمساك والإسهال والانتفاخات والغازات، دون أن يعلموا بوجود العديد من المكونات الطبيعية المفيدة لتعزيز عملية الهضم داخل المطابخ يمكن أن تدعم صحتهم، وذلك وفقا لما نشره موقع medicalnewstoday.





علاجات منزلية لتحسين الهضم 1. بذور الشمر

يمكن أن تقدم هذه البذور فوائد صحية متعددة بما فى ذلك تحسين الهضم. وتتضمن بعض الفوائد الصحية لبذور الشمر.

قد تساعد فى تنظيم ضغط الدم وتقليل احتباس الماء والمساعدة فى إنقاص الوزن وتحسين البصر والمزيد، هذه البذور غنية بالألياف التي تعزز الهضم. يمكنك مضغ بعض بذور الشمر بعد الوجبة للحصول على نتائج افضل .





2. الزنجبيليمكن أن يساعد الزنجبيل في تعزيز الهضم وكذلك منع الغثيان، يمكنك إضافة معجون الزنجبيل إلى الأطعمة أو شرب شاي الزنجبيل. خذ بضع شرائح من الزنجبيل الطازج واغليه في كوب واحد من الماء لبعض الوقت. أضف القليل من العسل قبل شرب الشاي لتحسين الطعم





3. الزبادىيحتوى الزبادى على بكتيريا صحية ممتازة لصحة أمعائك، يمكن أن يساعدك على محاربة مشاكل الجهاز الهضمي المتعددة. يمكنك تناول كوب واحد على الأقل من الزبادي يوميًا. تناول الزبادي الطبيعي المحضر في المنزل أو بدون سكر مضاف .





4. الليمونكوب من عصير الليمون الطازج منعش ومليء بالعناصر الغذائية الأساسية. يمكنك شرب كوب من ماء الليمون الطازج لتعزيز

عملية الهضم. خلال فصل الصيف ، سيبقيك أيضًا رطبًا جيدًا.





5. النعناع

يحتوي المنثول الموجود في النعناع على خصائص يمكن أن تساعد في محاربة مشاكل الجهاز الهضمي، ويمكنه أيضًا تخفيف

أعراض الغثيان والحرقة. يمكن إضافة أوراق النعناع الطازجة إلى السلطات أو العصائر أو الصلصات. يمكنك أيضًا شرب شاي النعناع لتحسين الهضم.