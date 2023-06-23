دراسة تُحذر من تناول الأسبرين يومياً لمنع الجلطات الدموية الخطيرة

واشنطن - الخليج 365
يعتبر الأسبرين من أكثر الأدوية استخدامًا في الولايات المتحدة. وتشير الدراسات إلى استهلاك أكثر من 40% من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق للأسبرين يوميًا لمنع الجلطات الدموية الخطيرة، التي قد تؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية. اوضحت الدراسة، تراجع الخبراء عن اللجوء إلى الأسبرين بشكلٍ شامل، بعد أن أظهرت دراسات أنه يزيد من خطر حدوث نزيف حاد بشكلٍ يفوق على الأرجح أي فائدة في منع النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.ورغم ذلك لا يزال الدواء يوصى به للأشخاص الذين أُصيبوا بنوبة قلبية أو سكتة دماغية في بعض الحالات لمنع تكرارها.
وبما أن الأسبرين قد يساهم في خطر حدوث حالات نزيف كبيرة، مثل تمدد الأوعية الدموية، كما أوضح الباحثون أن تناول الاسبرين بشكل يومي يسبب فقدان الدم بشكلٍ خفي، و قد تؤدي إلى فقر الدم، أو انخفاض الأكسجين في الدم.
ويعتبر فقر الدم مشكلة كبيرة أخرى لدى كبار السن، مع أنه ربما لا يحظى بالاهتمام ذاته مقارنةً بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.حيث أظهرت الدراسات أن تناول الاسبرين بشكل يومي يودي الي حدوث الاصابة بخطر فقر الدم .
وأظهرت الدراسات معاناة 30% من البالغين الذين يبلغون من العمر 75 عامًا فما فوق من فقر الدم في جميع أنحاء العالم.
وبشكلٍ عام، يرتبط فقر الدم بالمعاناة من صحة أسوأ، وظهور أعراض بما في ذلك الإرهاق، ومشاكل في الذاكرة، والاكتئاب، وزيادة خطر الوفاة.
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