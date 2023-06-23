شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الدخنيات أو"الطفح الجلدى الحرارى"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدخنيات أو الطفح الجلدى الحرارى هي مرض جلدي شائع ينتج عن انسداد أو التهاب القنوات العرقية المفرزة، كثيرا ما تظهر الدخنيات في المناخات الحارة أو الرطبة أو الاستوائية ، في المرضى في المستشفى ، وفي فترة حديثي الولادة . تعرف الدخنيات أيضًا بالطفح الجلدي العرقي أو الحرارة الشائكة.

ونقدم كل ما تريد معرفته عن الطفح الجلدى، وفقا لما ذكره موقع dermnetnz.

س:من يصاب بالدخنيات؟

الدخنيات البلورية تصيب ما يصل إلى 9٪ من المواليد بمتوسط عمر أسبوع واحد. يمكن أن تحدث أيضًا عند البالغين المصابين بالحمى .

الدخنيات الحمراء هي أكثر أنواع الطفح الحراري شيوعًا، و يلاحظ في الأطفال وفي ما يصل إلى 30٪ من البالغين الذين ينتقلون إلى بيئة استوائية أو يتعرضون بشكل غير متوقع للحرارة والرطوبة على الرغم من أن الدخنيات قد تتطور في غضون أيام من وصولها إلى المناطق المدارية ، فإنها غالبًا ما تستغرق عدة أشهر للوصول إلى ذروتها.

الدخنيات العميقة نادرة وتظهر عند الذكور البالغين.

يمكن أن يؤثر الطفح الجلدي الحراري على جميع الفئات العمرية والفئات العرقية.

س:ما الذي يسبب الدخنيات؟

تنتج الحرارة الشائكة عن التعرق الأسباب الرئيسية وعوامل الخطر المساهمة هي:

-قنوات العرق غير الناضجة عند الأطفال حديثي الولادة

-بيئة حارة ورطبة

-تمرين مكثف أو نشاط بدني

-حمى

-انسداد الجلد بضمادات غير مسامية أو ملابس صناعية على الجلد

-مرضى في المستشفى أو طريح الفراش مستلقون على مراتب مقاومة للماء أو واقيات مرتبة.

الأمراض والعلاجات الأخرى المرتبطة بالدخنيات هي:

-فرط التعرق الناجم عن الأدوية

-رد الفعل العكسي للأدوية مثل العلاج الكيميائي التعريفي

-متلازمة ستيفنز جونسون / انحلال البشرة النخري السمي

-مرض وراثي (متلازمة مورفان ونقص الألدوستيرونية الكاذب من النوع الأول)

-العلاج الإشعاعي .

س:ما هي السمات السريرية للدخنيات؟

تختلف أعراض الطفح الحراري حسب النوع:

-تظهر الدخنيات البلورية على شكل بثور صافية سطحية بحجم 1-2 مم يمكن كسرها بسهولة يمكن أن تبدو البثور مثل حبيبات العرق لا يوجد التهاب عادة ما ترى البثور منتشرة على نطاق واسع على الرأس والرقبة والجذع العلوي. تنكسر الحويصلات بسهولة لتترك قشرة تشبه النخالة .

-الدخنيات الحمراء ، الشكل الأكثر شيوعًا للطفح الحراري ، تؤدي إلى ظهور حطاطات غير جرابية وحطاطات حطاطية حمراء بحجم 2-4 ملم هم حكة جدا.

غالبًا ما تكون حمامي الخلفية موجودة في الأطفال ، تشمل الدخنيات الجذع وطيات الجلد في الرقبة أو الإبط أو الفخذ عند البالغين ، غالبًا ما تصيب الدخنيات الجزء العلوي من الجذع وفروة الرأس والرقبة والسطوح العاطفة ، خاصة في مناطق الاحتكاك بالملابس.

تظهر الدخنيات العميقة على شكل حطاطات عميقة بدون أعراض و تظهر حطاطات بلون اللحم بقطر 1-3 مم على الجذع والأطراف.

س:ما هي مضاعفات الدخنيات؟

تشمل مضاعفات الدخنيات ما يلي:

-عدوى بكتيرية ثانوية ، تحدث عادة بسبب المكورات العنقودية

-ضعف التنظيم الحراري

-فرط التعرق في المناطق غير المصابة.

س:كيف يتم تشخيص الملاريا؟

يتم تشخيص الطفح الحراري في شكله السريري النموذجي.

في الحالات الشديدة أو النوبات المتكررة ، يمكن أن تكون الخزعة المثقبة مفيدة. تظهر الدخنيات البلورية حويصلات مرتبطة بالقنوات العرقية داخل أو أسفل الطبقة القرنية للبشرة تظهر أنسجة الملاريا روبرا داء الإسفنج والحويصلات الإسفنجية .

ستميز مسحة Tzanck المأخوذة من الحويصلات الدخنيات عن الهربس البسيط أو الحمامي السامة لحديثي الولادة.

س:ما هو التشخيص التفريقي للدخنيات؟

تشمل الاضطرابات الجلدية التي تظهر مع حطاطات أو حويصلات أو بثرات تشبه الدخنيات ما يلي:

-الهربس البسيط

-الالتهابات الفطرية

-التهاب الجريبات الجرثومي

-حب الشباب

-بثور طفيلي حاد معمم (AGEP)

-الحمامي السامة لحديثي الولادة

-مرض جروفر .