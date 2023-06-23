شكرا لقرائتكم خبر عن ما المقصود بالتغذية المتقطعة التي تساعد في التخلص من الدهون ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التغذية المتقطعة هي نمط تناول الطعام، حيث يتم تحديد روتين الأكل اليومي فقط خلال ساعات معينة من اليوم، أو في بعض الأحيان أيام معينة من الأسبوع، وبالتالي جزء من اليوم الذي تأكل فيه بشكل طبيعي أثناء الصيام خلال اليوم المتبقي، وتبدأ التغذية المتقطعة بتعديل خاص حيث تأكل كل 6-8 ساعات. ومع ذلك، يتم إجراء هذا التعديل بشكل تدريجي. في النهاية يصبح الصيام أكثر سهولة حتى 18 ساعة في اليوم، وفقا لما نشره موقع healthifyme.

وأثناء الصيام المتقطع ، يصبح الوصول إلى مخازن الدهون في الجسم أكثر سهولة بسبب نقص الكربوهيدرات. لذلك عندما يحتاج الكائن الحي إلى الطاقة ، فإنه يكتسبها من الدهون ، لذلك يبدأ تخزين الدهون في الاحتراق.

ويبدو أن الصيام بشكل عام يوفر فوائد عديدة مثل ارتفاع مستويات هرمون النمو البشري ، وإصلاح الخلايا ، وانخفاض مستويات الأنسولين (مما يؤدي إلى حرق الدهون) ، وما إلى ذلك.

ويتكون برنامج الصيام المتقطع من 800-900 سعرة حرارية في اليوم. ويؤدي إلى تأثيرات مقاومة الشيخوخة وتسريع فقدان الوزن. في نهاية المطاف ، تنخفض مستويات الدهون الثلاثية والجذور الحرة ، في حين أن مستويات الغريلين (التي تجعلنا نشعر بالجوع) تصبح متوازنة وتتحسن وظيفة الغدة الدرقية وحساسية الأنسولين بشكل ملحوظ.

وعادة ما نقدم طعامًا نباتيًا خامًا أثناء الصيام المتقطع ، من أجل زيادة نشاط الشفاء الشامل للكائن الحي ، ومع ذلك ، يمكنك إضافة خيارات مطبوخة إلى نظامك الغذائي طالما أنها نباتية.